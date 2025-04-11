تصعيد جديد بين بكين وواشنطن في الحرب التجارية والاتحاد الأوروبي في موقف ترقب

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أعلنت الصين الجمعة رفع رسومها الاضافية على المنتجات الأميركية الى نسبة 125%، في تصعيد جديد في الحرب التجارية مع الولايات المتحدة فيما يحاول الاتحاد الأوروبي من جهته إيجاد مسار دبلوماسي.

وأكدت لجنة الرسوم الجمركية التابعة لمجلس الدولة في بكين أن “فرض الولايات المتحدة رسوما جمركية مرتفعة بشكل غير طبيعي على الصين يشكل انتهاكا خطرا لقواعد التجارة الدولية”، مستنكرة “سياسة الترهيب والإكراه الأحادية” الجانب بحسب بيان نشرته وزارة المال الصينية الجمعة.

وأضافت “عند هذا المستوى من الرسوم الجمركية، لم تعد للمنتجات الأميركية المصدرة إلى الصين أي إمكانية لقبولها في الأسواق الصينية”، مشيرة الى أنه إذا واصلت واشنطن زيادة رسومها فإن “الصين ستتجاهلها”.

واعتبر الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجمعة أن سياسته بشأن الرسوم الجمركية “تبلي بلاء حسنا”، على رغم الاضطرابات في الأسواق العالمية وتراجع الدولار أمام عملات أخرى.

وكتب ترامب عبر منصته “تروث سوشال” للتواصل الاجتماعي “نحن نبلي بلاء حسنا في سياستنا بشأن التعرفات. (أنباء) مفرحة لأميركا والعالم!!! تمضي بشكل سريع”.

ويستمر المشهد الضبابي الناجم عن سياسات ترامب في التأثير على سعر صرف الدولار الذي وصل الجمعة إلى أدنى مستوى في مقابل اليورو منذ أكثر من ثلاث سنوات.

وعادت البورصات الأوروبية التي كانت الوحيدة الصامدة الخميس، إلى التراجع بعد إعلان بكين، لكن من دون تسجيل الانهيار الذي شهدته مطلع الأسبوع. في المقابل، أظهرت المبادلات الالكترونية التي سبقت الافتتاح الرسمي للبورصة في نيويورك أن المؤشرات الرئيسية في وول ستريت ستشهد ارتفاعا الجمعة.

– “المقاومة معا” –

وكان ترامب أعلن الأربعاء تجميد الرسوم الجمركية الإضافية مدة 90 يوما بعدما فرضها قبل أيام على 60 شريكا تجاريا للولايات المتحدة، الى حين إجراء مفاوضات تجارية مع هذه الأطراف. الا ان الرئيس الأميركي استثنى الصين من هذا الإجراء، وزاد الرسوم عليها.

ومنذ مطلع نيسان/أبريل، حافظت الولايات المتحدة على الرسوم الجمركية الاضافية عند مستوى أدنى هو 10%، والرسوم الجمركية الإضافية بنسبة 25% على الصلب والألمنيوم والسيارات، خصوصا ضد الاتحاد الأوروبي.

أما بكين فقد فرضت عليها واشنطن رسوما إضافية ضخمة بلغت 145%.

وخلال استقباله الجمعة رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، دعا الرئيس الصيني شي جينبينغ الاتحاد الأوروبي إلى “المقاومة معا” لمواجهة الحرب التجارية التي يشنها دونالد ترامب.

وقال شي جينبينغ في بكين “على الصين والاتحاد الأوروبي تحمل مسؤولياتهما الدولية وحماية العولمة الاقتصادية وبيئة التجارة العالمية بشكل مشترك، ومقاومة أي إكراه أحادي الجانب”.

بدوره، قال رئيس الوزراء الإسباني للصحافيين إن “إسبانيا وأوروبا لديهما عجز تجاري كبير مع الصين وعلينا تصحيحه”. لكن “علينا ألا نسمح للتوترات التجارية بعرقلة إمكانات نمو العلاقات (…) بين الصين والاتحاد.

كذلك اعتبرت الصين الجمعة أن تعرفات ترامب “لعبة أرقام… ستصبح أضحوكة”.

وقال ناطق باسم وزارة التجارة الصينية إن رسوم واشنطن على منتجات بكين “أصبحت لعبة أرقام لا أهمية عملية لها في الاقتصاد”. وأضاف “لن يؤدي ذلك إلا إلى فضح المزيد من الإكراه الذي تمارسه الولايات المتحدة. سيصبح الأمر أضحوكة”.

– “هدنة هشة” –

ورأى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الجمعة أن على أوروبا “حشد كل الأدوات المتاحة لحماية نفسها”. واعتبر عبر منصة إكس أن تعليق ترامب فرض الرسوم الإضافية هو “هدنة هشة”، مؤكدا أن على أوروبا “أن تستمر في العمل على اتخاذ جميع التدابير المضادة اللازمة”.

قرر الاتحاد الأوروبي تعليق الرسوم الجمركية التي أعلنها على مجموعة من المنتجات الأميركية، في خطوة اعتبر ترامب بأنها “ذكية جدا”.

ويتوجه المفوض الأوروبي للشؤون التجارية ماروس سيفكوفيتش الاثنين إلى واشنطن للبحث في المسألة، على ما أعلن ناطق باسم المفوضية الأوروبية الجمعة.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين إنه إذا فشلت المحادثات مع الولايات المتحدة، قد تفرض بروكسل ضرائب على شركات التكنولوجيا الأميركية العملاقة.

وقالت لصحيفة “فايننشال تايمز”، “ثمة مروحة واسعة من التدابير المضادة”، متحدّثة عن “فرض ضريبة على عائدات الإعلانات من الخدمات الرقمية” واللجوء إلى أداة “الردع التجاري ومكافحة الإكراه” الخاصة بها المعروفة باسم “بازوكا”.

من جهتها قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد الجمعة في وارسو ان المؤسسة “تراقب الوضع ومستعدة دوما للتدخل” باستخدام الأدوات المتاحة لها، من دون إعطاء مزيد من التفاصيل.

وتتوخى دول آسيوية أخرى تعتمد بشكل كبير على صادراتها إلى الولايات المتحدة، موقفا حذرا ولم تتخذ أي تدابير مضادة، على غرار فيتنام وكمبوديا البلدين المنتجين للمنسوجات والعضوين في رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) التي أكدت بدورها أنها لن تتخذ تدابير رد.

بورز-نر/الح-ليل-غ ر/كام