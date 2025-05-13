تضخم أسعار الاستهلاك في الولايات المتحدة في أدنى مستوى منذ 2021

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تباطأ تضخم أسعار المستهلك في الولايات المتحدة بشكل طفيف في نيسان/أبريل ليسجل أدنى مستوى له منذ شباط/فبراير 2021، متجاوزا التوقعات مع دخول الرسوم الجمركية الكبيرة التي فرضها الرئيس دونالد ترامب حيز التنفيذ.

تغطي البيانات الأيام الأولى من فرض ترامب رسوما جمركية جديدة على معظم الدول، بينها تعرفات باهظة على الصين، ما أثار قلقا في الأسواق المالية ومخاوف من ارتفاع الأسعار.

ومذاك، ألغى الرئيس الأميركي بعض الرسوم وأوقف أخرى موقتا، ما ساعد على تهدئة قلق المستثمرين.

وقالت وزارة العمل في بيان إن مؤشر أسعار المستهلك انخفض إلى 2,3% في نيسان/أبريل مقارنة بالعام الماضي، وهو أقل بقليل من نسبة 2,4% المسجلة في آذار/مارس.

وكانت هذه أصغر زيادة على مدى 12 شهرا منذ شباط/فبراير 2021، وكانت أقل بقليل من متوسط التقديرات التي نُشرت استنادا إلى استطلاعات رأي لاقتصاديين أجرتها “داو جونز نيوزوايرز” وصحيفة “وول ستريت جورنال”.

وكتب بن آيرز، كبير الاقتصاديين في شركة “نايشن وايد”، في مذكرة اطلعت عليها وكالة فرانس برس “قد يكون هذا أدنى مستوى في عام 2025. ومع تزايد تأثير تكاليف الرسوم الجمركية على أسعار المستهلك، نتوقع ارتفاعا في مؤشر أسعار المستهلك هذا الصيف، ما يرفع القراءة السنوية إلى ما يزيد عن 3%”.

ارتفع التضخم إلى 0,2% مقارنة بالشهر السابق، ويعود “أكثر من نصف” هذه الزيادة إلى ارتفاع تكاليف السكن بنسبة 0,3%، وفق وزارة العمل.

ومن دون احتساب التقلبات في تكاليف الغذاء والطاقة، ارتفع التضخم بنسبة 0,2% مقارنة بالشهر السابق، وبنسبة 2,8% خلال الأشهر الاثني عشر الماضية.

جاء الرقم الشهري أقل بقليل من التوقعات، بينما أتى الرقم السنوي متوافقا مع التوقعات.

دا/جك/غ ر