تعاون بين جامعة خليفة الإماراتية وشركة إينيفيشن السويسرية في التكنولوجيا المتقدمة

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أعلنت جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا في الإمارات عن تعاون استراتيجي بين “قُمرة للذكاء الاصطناعي” وشركة “إينيفيشن إي جي” السويسرية الرائدة في التكنولوجيا العصبية، لتأسيس مشروع عالمي لتطوير وتسويق أنظمة الرؤية العصبية المتقدمة ذاتية التحكم، بحسب بيان وكالة أنباء الإمارات (وام).

ووقع مذكرة التفاهم حسين سجواني الرئيس التنفيذي لشركة “قُمرة للذكاء الاصطناعي”، وهي شركة ناشئة تابعة لمركز البحوث المتقدمة والابتكار في جامعة خليفة، وكينان إنج الرئيس التنفيذي التجاري لشركة “إينيفيشن/ سنسنس”، وفق البيان.

ونقلت “وام” عن سجواني قوله إن هذا “يعكس حرص شركة قُمرة للذكاء الاصطناعي على الإسهام في تعزيز طموح دولة الإمارات لتصبح رائدة عالميًا في الذكاء مجال الاصطناعي”.

من جهته، قال إنج إن شركته تعمل منذ سنوات للاستفادة من التكنولوجيا العصبية في تطبيقات الحياة العملية، مشيرا إلى أن التعاون مع “قُمرة” وجامعة خليفة يأتي “من قناعة شركته بأنه يمكن العمل معا للنجاح في الأسواق العالمية في قطاعات الطيران والطاقة ومجالات أخرى”.

وتركز الشراكة على تطوير حلول رائدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي للأجهزة والبرمجيات لاستخدامها في تطبيقات القطاعات الصناعية والفضاء والطيران، مع وضع خطط لتوطين التكنولوجيات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والتوسع في تطبيقها عالميا، بحسب بيان “وام”.

م ل/