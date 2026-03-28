تعاون دفاعي بين كييف وكل من الإمارات وقطر

تم نشر هذا المحتوى على
4دقائق

وقعت أوكرانيا السبت اتفاق تعاون في مجال الدفاع مع قطر وأعلنت اتفاقا آخر مع الامارات العربية المتحدة، في إطار سعي كييف الى استثمار خبرتها في تدمير المسيرات على خلفية الحرب في الشرق الاوسط.

وكان الرئيس فولوديمير زيلينسكي الذي قام بسلسلة زيارات مفاجئة في المنطقة، وقع الخميس اتفاق تعاون مع السعودية، في وقت تواجه دول الخليج طائرات مسيرة وصواريخ تطلقها ايران ردا على الضربات الاميركية الاسرائيلية التي تتعرض لها منذ 28 شباط/فبراير.

وارسلت كييف خبراء في التصدي للمسيرات الى الدول الثلاث التي زارها زيلينسكي خلال جولته الدبلوماسية.

وقال زيلينسكي السبت خلال مؤتمر صحافي عبر الانترنت “نتحدث عن تعاون لمدة 10 سنوات. لقد وقعنا اتفاقا ذا صلة مع السعودية، ووقعنا للتو اتفاقا مماثلا مع قطر، أيضا لمدة 10 سنوات، وسنوقع اتفاقا مع الإمارات”.

وأضاف “خلال هذه السنوات العشر، سنقوم بإنتاج مشترك، وبناء مصانع، وإنشاء خطوط إنتاج في أوكرانيا وكذلك في هذه الدول”.

من جانبها، كشفت وزارة الدفاع القطرية في بيان عن “توقيع اتفاقية تعاون في القطاع الدفاعي بين وزارة الدفاع القطرية ووزارة الدفاع الأوكرانية تتضمن مجالات التعاون التكنولوجي، وتطوير المشاريع المشتركة، والاستثمارات الدفاعية، وتبادل الخبرات في مجال مواجهة الصواريخ والطائرات المسيّرة”.

ومنذ اندلاع الحرب في الشرق الاوسط، تتلقى الشركات الاوكرانية المصنعة للمسيرات طلبات كثيفة مصدرها الشرق الاوسط، بعدما اصبحت كييف قطبا في إنتاج أكثر المسيرات تطورا منذ الغزو الروسي لاوكرانيا في 2022.

واضاف زيلينسكي أن اوكرانيا “بدّلت من دون أدنى شك الوضع الجيوسياسي”، مؤكدا أن لا طرف آخر سواها “يمكنه المساعدة في خبرة مماثلة”.

وبعد إجرائه لقاءات الخميس في السعودية، اجتمع زيلينسكي بالرئيس الاماراتي محمد بن زايد آل نهيان، مؤكدا عبر وسائل التواصل الاجتماعي أن الجانبين “اتفقا على التعاون في مجال الامن والدفاع، وفريقانا سينجزان التفاصيل”.

وصرح ايضا للصحافيين بأن “العقود الاستراتيجية لمدة عشرة أعوام” والتي تم التوصل اليها مع الدول الثلاث تقدر قيمتها “بالمليارات”.

وقال “لن أكشف القيمة الفعلية، لكننا نتحدث عن مليارات وليس ملايين، مليارات تحديدا لمصدّرينا. الجميع رابحون، أوكرانيا ستربح ولن نكون خاسرين لأننا نحرص على أن تتوافر لجنودنا كميات كافية” من المسيرات.

واقترحت كييف مبادلة منظوماتها لاعتراض المسيرات بصواريخ مضادة للطائرات، وهي أكثر كلفة، وخصوصا أن دول الخليج تستخدم هذه الصواريخ لإسقاط المسيرات الايرانية.

وفي الامارات وقطر، التقى زيلينسكي أيضا خبراء اوكرانيين في التصدي للمسيرات، موضحا “أنهم يعملون هنا للمساعدة في حماية الأرواح”.

وقال “اليوم، لا تحتاج أوكرانيا الى المساعدة فحسب بل هي مستعدة لدعم من يدعموننا”.

بور-ممب/ناش-ب ق/ود

قراءة معمّقة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية