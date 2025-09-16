تعقيم الذباب يحمي محاصيل الفاكهة في اليونان

في بستانٍ للكاكي في ناوسا، شمال اليونان، يفتح العلماء بعناية أكياسا ورقية، فيُحلّق آلاف الذباب فورا فوق أشجار الخرمال.

تهدف هذه التجربة إلى التخفيف من الأثر المدمر لأنواع الذباب الغازية الجديدة التي تُلحق الضرر بمحاصيل الفاكهة.

فالحشرات التي هي ذكورٌ مُعقّمة من ذبابة الفاكهة المتوسطية (واسمها العلمي سيراتيتيس كابيتاتا Ceratitis capitata) التي تُتلف جزءا من محصول ناوسا، وهي منطقة تُنتج فاكهة الدرّاق الذي تُصدَّر كميات كبيرة منه إلى خارج اليونان.

ويعمل باحثون من 12 دولة، من المملكة المتحدة إلى جنوب إفريقيا مرورا بإسرائيل وفرنسا، ضمن مشروع “رياكت” REACT الهادف إلى إجراء تجربة أولية على تقنية الحشرات العقيمة، والمُموّل من الاتحاد الأوروبي بموازنة قدرها 6,65 مليون يورو على مدى أربع سنوات.

ويقول أستاذ علم الحشرات في جامعة ثيساليا نيكوس بابادوبولوس الذي شارك في المشروع “مقاربتنا تتمثل في القضاء محليا على مجموعات ذباب الفاكهة المتوسطية”.

وأضاف خلال زيارة نُظمت لوسائل إعلام من بينها وكالة فرانس برس أن هذه التجربة ينبغي أن تُطبّق “على أنواع فتأكة أخرى، كذبابة الفاكهة الشرقية (بكتروسيرا دورساليس Bactrocera dorsalis) وذبابة فاكهة الخوخ (بكتروسيرا زوناتا Bactrocera zonata).

وبدأت ذبابة الفاكهة المتوسطية الوافدة من إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى بالظهور في جنوب شرق أوروبا مع ارتفاع درجات الحرارة المرتبط بالتغير المناخي. وتهاجم دودة هذه الآفة أشجار الخوخ والدراق والحمضيات والتفاح والمشمش والفراولة والكرز على وجه الخصوص.

– مكمّل بكتيري –

ويوضح مدير مختبر الأنظمة الميكروبيولوجية في جامعة باتراس جورج تسياميس أن ذكور الذباب المعقمة في الجامعة تتلقى “مكمّلا بكتيريا يجعلها أكثر نشاطًا ومقاومة وتنافسية”.

ويتابع الباحث أنها “تكون بالتالي أكثر قدرة على البقاء على قيد الحياة، والسفر لمسافات أطول، والعيش لمدة أطول، والأهم من ذلك، التزاوج مع الإناث البرية”.

لكنّ تكاثر كلٍّ من الذباب الذكر والأنثى المُعقمين يُمنع،، مما يُقلل الآفات تدريجيا ويقضي عليها في النهاية. وهي تقنية، وفقا لمروجيها، لا تستخدم المبيدات الحشرية.

وافق سافاس باستوبولوس على السماح لبستانه بالمشاركة في هذه التجربة العلمية، وكُلِّف بإبلاغ مزارعي الفاكهة الآخرين في المنطقة.

ويقول المهندس الزراعي البالغ 40 عاما “عندما رأوا هذه الأكياس المليئة بالحشرات، ابدوا حذرا في البداية”. ولكن بمجرد إعطاء التوضيحات، “أدركوا أهمية المشروع”.

ويضيف “تسببت ذبابة الفاكهة المتوسطية في بعض المواسم بخسارة إنتاجنا في غضون أسبوعين” في ناوسا.

ويُعَدُّ ذباب الفاكهة الغازي من أكثر المخاطر فتكا بالإنتاج الغذائي العالمي، وفقا للعلماء.

وتسبَّبَ نوعان ضارّان هما ذبابة الفاكهة الشرقية وذبابة فاكهة الخوخ، بأضرار اقتصادية جسيمة في مختلف أنحاء العالم، ويهددان الآن باجتياح أوروبا.

ويوضح نيكوس بابادوبولوس أن ذبابة الفاكهة الشرقية باتت تنتشر في أوروبا، بدءا من منطقة نابولي الإيطالية. كذلك سُجِّل وجودها في فرنسا وبلجيكا.

ويصفها بأنها “تهديد حقيقي لدول البحر الأبيض المتوسط”، متوقعا “مشاكل في اليونان، والساحل الكرواتي، وإيطاليا، وإسبانيا، والبرتغال”.

– عامل مُفاقم –

ويشكّل التغيّر المناخي عاملا مُفاقما، إذ تنتشر الأنواع الغازية مع ارتفاع درجات الحرارة، وفقا لطالب الدكتوراه في مختبر علم الحشرات وعلم الحيوان الزراعي بجامعة ثيساليا اليونانية فاسيليس رودوفيتيس.

ويقول “تبيّن أن هذين النوعين قادران على قضاء الشتاء في أكثر مناطق أوروبا دفئا، مثل جزيرة كريت اليونانية أو مدينة فالنسيا الإسبانية”.

ويلاحظ “انخفاض في معدل بقاء (هذين النوعين) على قيد الحياة في المناطق المعتدلة كنابولي وسالونيك، ثاني أكبر مدينة في اليونان، ولكنه كافٍ للتكاثر في أوائل الربيع”.

واختيرت بلدة ناوسا الصغيرة نظرا لانخفاض أعداد ذباب الفاكهة المتوسطية فيها، كما لو إنها في المراحل الأولى من غزو نوع جديد.

ويقول منسّق المشروع مارك شيتيليغ “تُظهر نتائجنا الأولية انخفاضا في أعداد الآفات المحلية، وسنراقب ذلك هذه السنة والسنة المقبلة”. ويرى أستاذ التكنولوجيا الحيوية في جامعة غيسن بألمانيا أن “هذه التجربة الصغيرة تُمثل نموذجا يُحتذى به في أوروبا”.

