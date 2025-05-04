تعليق رحلات طيران لإسرائيل بعد سقوط صاروخ أطلقه الحوثيون قرب مطار بن جوريون

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من ستيفن شير

القدس (رويترز) – ألغت شركات طيران أوروبية وأمريكية رحلاتها الجوية إلى إسرائيل في الأيام المقبلة بعد سقوط صاروخ أطلقته جماعة الحوثي في اليمن يوم الأحد وسقط بالقرب من مطار بن جوريون، وهو المطار الدولي الرئيسي في إسرائيل.

وبعد ذلك علق العديد من شركات الطيران الأجنبية رحلاتها من تل أبيب وإليها.

وفي أعقاب اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في يناير كانون الثاني، بدأت شركات الطيران الأجنبية استئناف رحلاتها إلى إسرائيل لكن بسعة ووتيرة أقل، وكانت قد أوقفتها معظم العام ونصف العام الماضيين.

أدى ذلك إلى وضع شبه احتكاري لشركة طيران العال ومنافستيها الأصغر حجما أركياع ويسرائير إذ تولت تسيير جميع الرحلات وارتفعت أسعار تذاكرها.

وقالت دلتا إير لاينز إنها ألغت رحلة يوم الأحد من مطار جون كنيدي في نيويورك إلى تل أبيب ورحلة العودة من تل أبيب يوم الاثنين.

كما ألغت شركة يونايتد رحلتيها اليوميتين بين نيوارك وتل أبيب، وذلك بعد أن غادرت رحلتان من تل أبيب على متن دلتا ويونايتد بعد نحو 90 دقيقة من الموعد المقرر.

وقالت مجموعة لوفتهانزا، التي تضم شركات الطيران لوفتهانزا والخطوط الجوية السويسرية (سويس) وخطوط بروكسل الجوية والخطوط الجوية النمساوية، إنها أوقفت رحلاتها من تل أبيب وإليها حتى يوم الثلاثاء المقبل بسبب الوضع الحالي.

وقالت شركة الخطوط الجوية الإيطالية (إيتا) إنها ألغت رحلاتها من إيطاليا إلى إسرائيل حتى يوم الأربعاء بينما ألغت إير فرانس رحلاتها يوم الأحد قائلة إنه تم نقل ركابها إلى رحلات يوم الاثنين. كما ألغيت رحلات شركة تي.يو.إس من قبرص وإليها حتى يوم الاثنين بينما توقفت رحلات إير إنديا من نيودلهي يوم الأحد.

وذكرت هيئة المطارات الإسرائيلية أن شركة رايان إير علقت رحلاتها يوم الأحد لكن لا تزال الرحلات الجوية مقررة يوم الاثنين.

كما لم تُلغ رحلات شركات إيجين وفلاي دبي والخطوط الجوية الإثيوبية.