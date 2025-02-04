تعيين ستولتنبرغ وزيرا للمال في النروج

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عُين الأمين العام السابق لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ الثلاثاء وزيرا للمال في النروج، ليتولى دورا استراتيجيا فيما تواجه حكومة حزب العمال صعوبات في استطلاعات الرأي وسط مخاوف من حرب تجارية عبر الأطلسي.

وشغل ستولتنبرغ (65 عاما) منصب رئيس الوزراء في هذه الدولة الاسكندنافية من 2000 إلى 2001 ثم من 2005 إلى 2013، وكان أمينا عاما لحلف شمال الأطلسي من 2014 إلى 2024، وكان على علاقة جيدة بالرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال ولايته الأولى.

وكان هذا الخبير الاقتصادي وزيرا للصناعة ثم وزيرا للمال في تسعينات القرن العشرين في النروج التي تتمتع بثروة ضخمة بفضل مواردها الهائلة من الطاقة.

ويرى خبراء أن العودة غير المتوقعة لهذه الشخصية التي تحظى بشعبية كبيرة بين النروجيين من شأنها أن تعطي دفعا جديدا لحزب العمال الذي انخفضت شعبيته في استطلاعات الرأي قبل سبعة أشهر من الانتخابات التشريعية المقبلة.

ومن المرجح أن تكون علاقاته بترامب مفيدة في الوقت الذي تخشى النروج، غير العضو في الاتحاد الأوروبي، من التورط في حرب تجارية محتملة بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وهدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية على السلع الأوروبية، وقالت دول التكتل الأوروبي إنها سترد على هذا الإجراء.

في/ريم/الح