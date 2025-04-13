The Swiss voice in the world since 1935
تسجيل الدخول

تفكيك شبكة لنقل المهاجرين المغاربة بشكل غير نظامي إلى اسبانيا

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

أعلن الحرس المدني الإسباني الأحد تفكيك شبكة نقلت بشكل غير قانوني ما بين ألف وألفي وخمسمئة مغربي من رومانيا إلى إسبانيا لقاء 3 آلاف يورو لكل شخص للقيام بالرحلة.

وجاء في بيان للحرس المدني أن الأشخاص الأربعة الذين يديرون الشبكة في إسبانيا تم توقيفهم في مقاطعة مورسيا بجنوب شرق البلاد بتهمة الانتماء إلى منظمة إجرامية وتشجيع الهجرة غير النظامية، بدون أن يحدد جنسياتهم.

وقامت الشبكة باستقطاب المهاجرين المغاربة الراغبين في الذهاب إلى إسبانيا وطلبت من كل منهم مبلغ 3 آلاف يورو لنقلهم جواً إلى رومانيا قبل نقلهم بحافلة صغيرة إلى شبه الجزيرة الأيبيرية. 

وتقدر السلطات أن المشتبه بهم نفذوا 50 عملية نقل إلى إسبانيا خلال العامين الماضيين، وقاموا في كل مرة بنقل مجموعات تتألف من 20 إلى 50 مغربيا، مما اتاح لهم نقل ما بين ألف وألفي وخمسمئة مهاجر غير شرعي.

وفي رومانيا، كان لدى المنظمة “مركز لوجستي” لإخفاء الأشخاص بانتظار نقلهم إلى إسبانيا، بحسب الحرس المدني. 

وتم تنفيذ عملية تفكيك الشبكة بالتعاون مع وكالة الشرطة الأوروبية “يوروبول” ووكالة الحدود “فرونتكس”.

دو/ريم/ب ق

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: زينو زوكّاتيلّي

هل سمعت يومًا شيئًا غريبًا عن سويسرا أثار اهتمامك؟

هل هناك حكاية عن سويسرا أثارت اهتمامك؟ شاركنا وشاركينا بها، فقد نقوم بتسليط الضوء عليها في مقال قادم!

شارك في الحوار
52 إعجاب
30 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: سارة إبراهيم

هل يساورك القلق بشأن التأثير البيئي للذكاء الاصطناعي؟

الأدوات الحالية للذكاء الاصطناعي تحتاج إلى كميات هائلة من الطاقة والموارد الطبيعية لتعمل. هل يؤثر ذلك على طريقة استخدامك لها؟

شارك في الحوار
7 إعجاب
15 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: بنيامين فون فيل

هل الديمقراطيات المباشرة أكثر عرضة للتضليل الإعلامي؟

من المتوقع أن تؤثر موجة المعلومات المضللة بشكل خاص على الديمقراطيات المباشرة، مثل سويسرا أو العديد من الولايات الأمريكية.

شارك في الحوار
57 إعجاب
85 تعليق
عرض المناقشة
قراءة معمّقة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية