تفكيك شبكة لنقل المهاجرين المغاربة بشكل غير نظامي إلى اسبانيا

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أعلن الحرس المدني الإسباني الأحد تفكيك شبكة نقلت بشكل غير قانوني ما بين ألف وألفي وخمسمئة مغربي من رومانيا إلى إسبانيا لقاء 3 آلاف يورو لكل شخص للقيام بالرحلة.

وجاء في بيان للحرس المدني أن الأشخاص الأربعة الذين يديرون الشبكة في إسبانيا تم توقيفهم في مقاطعة مورسيا بجنوب شرق البلاد بتهمة الانتماء إلى منظمة إجرامية وتشجيع الهجرة غير النظامية، بدون أن يحدد جنسياتهم.

وقامت الشبكة باستقطاب المهاجرين المغاربة الراغبين في الذهاب إلى إسبانيا وطلبت من كل منهم مبلغ 3 آلاف يورو لنقلهم جواً إلى رومانيا قبل نقلهم بحافلة صغيرة إلى شبه الجزيرة الأيبيرية.

وتقدر السلطات أن المشتبه بهم نفذوا 50 عملية نقل إلى إسبانيا خلال العامين الماضيين، وقاموا في كل مرة بنقل مجموعات تتألف من 20 إلى 50 مغربيا، مما اتاح لهم نقل ما بين ألف وألفي وخمسمئة مهاجر غير شرعي.

وفي رومانيا، كان لدى المنظمة “مركز لوجستي” لإخفاء الأشخاص بانتظار نقلهم إلى إسبانيا، بحسب الحرس المدني.

وتم تنفيذ عملية تفكيك الشبكة بالتعاون مع وكالة الشرطة الأوروبية “يوروبول” ووكالة الحدود “فرونتكس”.

دو/ريم/ب ق