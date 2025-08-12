تقدّم روسي سريع على خط الجبهة في شرق أوكرانيا

تقدّمت القوات الروسية بشكل سريع في جزء ضيّق ولكنه مهم من خط الجبهة في شرق أوكرانيا، بحسب ما أفادت كييف ومحللون الثلاثاء، قبل أيام على الاجتماع المرتقب بين الرئيسين الروسي والأميركي.

وقبل القمة المرتقبة الجمعة بين الرئيسين الروسي فلاديمير وبوتين والأميركي دونالد ترامب، أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن موسكو لا تسعى إلى السلام في أوكرانيا وتستعد بدلا من ذلك لتنفيذ هجمات جديدة.

وأفاد الجيش الأوكراني في بيان الثلاثاء عن معارك في محيط قرية كوشيريف يار في منطقة دونيتسك، مؤكدا بأن روسيا حققت مكاسب جديدة وسريعة.

وأظهرت مدونة “ديب ستيت” الأوكرانية التي تعد على ارتباط وثيق مع الجيش، بأن روسيا تقدّمت حوالى عشرة كيلومترات خلال يومين تقريبا.

وبات الممر الذي يبدو أنه وقع تحت السيطرة الروسية يهدد بلدة دوبروبيليا للتعدين التي يفر منها المدنيون وتتعرّض لهجمات متكررة من المسيّرات الروسية.

كما يهدد بلدة كوستيانتينيفكا، إحدى آخر المناطق الحضرية الكبيرة التي ما زالت تحت سيطرة أوكرانيا في منطقة دونيتسك.

وأفاد “معهد دراسة الحرب” ومقره الولايات المتحدة بأن روسيا ترسل جموعات تخريبية صغيرة.

وأضاف بأنه ما زال “من المبكر” وصف التقدم الروسي في منطقة دوبروبيليا بأنه “اختراق على مستوى عملياتي”.

وذكرت “مجموعة العمليات التكتيكية في دونيتسك” التي تشرف على أجزاء من الجبهة في المنطقة الصناعية بأن روسيا تختبر الخطوط الأوكرانية بواسطة مجموعات تخريبية صغيرة واصفة المعارك بأنها “معقّدة ومزعجة وديناميكية”.

وأفاد ترامب الذي يجتمع مع نظيره الروسي الجمعة بأن هدف القمة سيتمثّل بـ”جس نبض” بوتين لمعرفة أفكاره في ما يتعلق بوضع حد لحرب أوكرانيا.

في الأثناء، يسارع القادة الأوروبيون لضمان احترام مصالح كييف في أي اتفاق محتمل.

وقال زيلينسكي في بيان على مواقع التواصل الاجتماعي “نرى بأن الجيش الروسي لا يستعد لإنهاء الحرب. على العكس، إنهم يقومون بتحرّكات تدل على وجود استعدادات لعمليات هجومية جديدة”.

وحقق الجيش الروسي الذي غزا أوكرانيا في 2022 مكاسب مكلفة ولكنها تدريجية في مختلف أنحاء الجبهة خلال الأشهر الأخيرة. وأعلن ضم أربع مناطق أوكرانية بينما كان ما زال يقاتل للسيطرة عليها.

في الأثناء، ذكرت الشرطة الأوكرانية الثلاثاء بأن الهجمات الروسية في الساعات الأخيرة أدت إلى مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة 12 بجروح، بينهم طفل.

