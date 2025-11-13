تقرير يتّهم دولا زوّدت إسرائيل بالنفط خلال حرب غزة بـ”التواطؤ” في “إبادة جماعية”

زوّد 25 بلدا إسرائيل بالنفط خلال الحرب في قطاع غزة، وفق تقرير نشرته الخميس منظمة أويل تشينج إنترناشونال غير الحكومية، مندّدة بنظام قائم على الطاقة الأحفورية يؤجج الأزمة المناخية وما وصفته بأنه “إبادة جماعية”.

هذا التقرير الذي نُشر على هامش مؤتمر الأطراف الثلاثين في البرازيل (كوب30)، يشير إلى أن أذربيجان وكازاخستان وفّرتا 70 بالمئة من شحنات النفط الخام بين الأول من تشرين الثاني/نوفمبر 2023 والأول من تشرين الأول/أكتوبر 2025.

تتصدّر روسيا واليونان والولايات المتحدة قائمة الدول المصدّرة للمنتجات النفطية المكرّرة إلى إسرائيل. والولايات المتحدة هي البلد الوحيد الذي يزوّد الدولة العبرية بوقود جاي بي-8 المخصّص للطائرات العسكرية.

قالت “أويل تشينج إنترناشونال” إن “الدول التي زوّدت إسرائيل بالوقود خلال هذه الفترة، فعلت ذلك وهي على دراية تامة بفظائعها”، داعية إلى الاستغناء التدريجي عن الوقود الأحفوري.

وتابعت المنظمة “تم توثيق تواطئهم في هذا التقرير لتحميلهم المسؤولية. على هذه الدول أن تعترف بضلوعها في هذه الإبادة الجماعية وأن تكف عن تواطئها”.

فوّضت المنظمة غير الحكومية شركة الدراسات داتا ديسك تحليل التدفقات النفطية، حيث تم تحديد 323 شحنة خلال الفترة المذكورة، بإجمالي بلغ 21,2 مليون طن.

اندلعت الحرب في قطاع غزة في تشرين الأول/أكتوبر 2023 إثر هجوم غير مسبوق شنّته حركة حماس على جنوب إسرائيل أوقع 1221 قتيلا في الجانب الإسرائيلي، معظمهم من المدنيين، وفق تعداد لوكالة فرانس برس يستند إلى بيانات رسمية.

مذّاك، قُتل أكثر من 69 ألف فلسطيني، معظمهم من المدنيين، في غزة جراء الحملة العسكرية الإسرائيلية الانتقامية، وفقا لبيانات وزارة الصحة في القطاع والتي تعتبرها الأمم المتحدة موثوقا بها.

وفي تموز/يوليو 2024، أصدرت محكمة العدل الدولية رأيا استشاريا خلص إلى “عدم قانونية” احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية، فيما اتّهمت لجنة أممية الدولة العبرية بارتكاب “إبادة جماعية” في قطاع غزة.

من جهتها، اعتبرت أيرين بيتروباولي الباحثة في حقوق الإنسان والشؤون الاقتصادية في المعهد البريطاني للقانون الدولي والمقارن، أن الدول ملزمة الامتثال للأمر الموقت الصادر عن محكمة العدل الدولية والقاضي بـ”منع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها”.

وجاء في بيان لها “يجب على الدول الأخذ في الاعتبار أن مساعدتها، لا سيما العسكرية، لإسرائيل قد تجعلها عرضة لمخاطر التواطؤ في الإبادة الجماعية بموجب اتفاقية (منع) الإبادة الجماعية (والمعاقبة عليها)”.

