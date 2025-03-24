تنديد من جنوب السودان وتشاد بتهديدات قائد عسكري سوداني كبير بمهاجمتهما

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الخرطوم (رويترز) – نددت دولتا جنوب السودان وتشاد بتهديدات قائد عسكري سوداني كبير وحذرتا من خطر التصعيد في المنطقة.

وقال مساعد القائد العام للقوات المسلحة السودانية الفريق أول ركن ياسر العطا في كلمة ألقاها يوم الأحد فيما يتعلق بتشاد “نحذرهم بأن مطار نجامينا ومطار أم جرس هما أهداف مشروعة للقوات المسلحة السودانية” واتهم جنوب السودان بإيواء ما وصفها بأنها “مراكز النفوذ العميلة الخربة”.

وندد جنوب السودان في بيان يوم الاثنين بهذه التصريحات ووصفها بأنها “انتهاك صارخ للقانون الدولي” وأكد التزامه بالسلام لكنه حذر من أنه سيتخذ كل الخطوات اللازمة للدفاع عن سيادته.

وقالت تشاد في بيان مماثل يوم الأحد إن تصريحات العطا “يمكن تفسيرها على أنها إعلان حرب” وتعهدت برد “حازم ومناسب” على أي هجوم.

وجاءت هذه التصريحات وسط تصاعد اتهامات السودان للإمارات بتزويد قوات الدعم السريع شبه العسكرية بطائرات مسيرة وهي اتهامات تنفيها الإمارات. لكن خبراء من الأمم المتحدة ومشرعين أمريكيين يقولون إن لها ما يدعمها.

وقال السودان إن بعض هذه العمليات انطلقت من تشاد.

ورفعت الخرطوم الأمر إلى مجلس الأمن الدولي ومحكمة العدل الدولية متهمة الإمارات بالتواطؤ في إبادة جماعية لقبيلة المساليت في دارفور.

وأدت الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع التي اندلعت في أبريل نيسان 2023 إلى نزوح الملايين وتوتر العلاقات مع دول جوار.

ورغم جهود وساطة تبذلها تشاد وجنوب السودان، يتزايد اتهام القادة العسكريين السودانيين للدولتين بمساعدة قوات الدعم السريع.