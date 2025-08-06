تنفيذ حكم الإعدام في إيران في حق مدانٍ بالتجسس لحساب إسرائيل

afp_tickers

2دقائق

نفذت إيران حكم الإعدام في حق شخص مدانٍ بالتجسس لحساب إسرائيل وتزويدها بمعلومات عن عالم نووي اغتالته الدولة العبرية في الحرب التي وقعت بين البلدين في حزيران/يونيو، بحسب ما أفادت السلطة القضائية الأربعاء.

وأورد موقع ميزان أونلاين التابع للسلطة القضائية أن “روزبه وادي… أُعدم عقب إتمام الاجراءات القضائية وتأكيد العقوبة الصادرة بحقه من قبل المحكمة العليا”، مشيرا الى أنه مدان بتسريب معلومات “بشأن عالم نووي تم اغتياله خلال العدوان الصهيوني الأخير”، في إشارة إلى حرب الإثني عشر يوما بين إيران وإسرائيل.

وتم تنفيذ حكم الإعدام شنقا، بحسب موقع ميزان، بدون مزيد من المعلومات عن تاريخ توقيفه أو الحكم عليه.

وقام وادي بنقل “معلومات سرية” بعد تجنيده عبر الإنترنت من قبل جهاز الاستخبارات الخارجية الإسرائيلي (موساد)، وفقا لميزان.

وشنّت إسرائيل اعتبارا من 13 حزيران/يونيو هجوما غير مسبوق على إيران طال على وجه الخصوص مواقع عسكرية ومنشآت نووية. وردّت طهران خلال الحرب بإطلاق صواريخ وطائرات مسيّرة على الدولة العبرية.

وأسفرت الضربات الإسرائيلية التي استهدفت مواقع عسكرية ومدنية، عن مقتل قادة عسكريين وعلماء نوويين ومئات آخرين.

وبحسب وسائل إعلام إيرانية، تم اغتيال ما لا يقل عن عشرة علماء نوويين أثناء الحرب، بينما توعدت طهران بمحاسبة من تم توقيفهم بتهمة التعاون مع إسرائيل.

وأعلنت طهران في الأسابيع الأخيرة توقيف عدد من المتهمين بالتخابر مع الدولة العبرية وتنفيذ حكم الإعدام بمن صدرت بحقهم أحكام نهائية.

وتحتّل إيران المرتبة الثانية عالميا بعد الصين من حيث عدد حالات الإعدام المنفّذة، بحسب عدّة مجموعات حقوقية من بينها منظمة العفو الدولية.

رخ-مز/لم/كام