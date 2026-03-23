توقف الرحلات في مطار لاغوارديا في نيويورك بسبب حادث بين طائرة ومركبة

وقع حادث اصطدام بين طائرة ومركبة على مدرج في مطار لاغوارديا في نيويورك، بحسب ما أعلنت السلطات الاثنين، ما أدى إلى تعليق الرحلات.

وأفادت شرطة نيويورك وكالة فرانس برس أن طائرة تابعة للخطوط الكندية “اصطدمت بمركبة تابعة لهيئة الموانئ”.

من جانبه، أعلن قسم الإطفاء في المدينة أنه “استجاب لحادث أُبلغ عنه بين طائرة ومركبة على المدرج” رقم أربعة.

وأصدرت إدارة الطيران الفدرالية الأميركية أمرا بإيقاف الرحلات في المطار، مشيرة إلى وجود احتمال “كبير” بتمديد القرار.

ولم تقدّم السلطات تفاصيل إضافية عن الحادث ولم توضح ما إن كان هناك ضحايا.

واتصلت وكالة فرانس برس بهيئة الموانئ وشركة الخطوط الكندية للحصول على تعليق.

وأفادت منصّة تعقّب الرحلات الجوية “فلايت رادار24” أن طائرة تابعة لشركة “اير كندا اكسبرس” “اصطدمت بمركبة إنقاذ وإطفاء تابعة للمطار” أثناء هبوطها.

وذكرت “فلايت رادار24” أن الطائرة، وهي من طراز “سي آر جاي-900” تشغلها شركة “جاز للطيران” (Jazz Aviation)، الشريكة الإقليمية لخطوط الكندية، أقلعت من مونتريال.

وأوضح الموقع أن الطائرة “كانت تتحرّك على المدرج عندما اصطدمت” بالمركبة التي مرّت في المكان.

وأظهرت صور على شبكات التواصل الاجتماعي لم يجر التحقق من صحتها طائرة تابعة للخطوط الكندية بدا أن مقدّمتها ومنطقة قمرة القيادة تعرّضت لأضرار جسيمة. ويبدو أنها كانت على مدرج خلال الليل مع وجود مركبات طوارئ قريبة.

وذكرت إدارة الطوارئ في نيويورك أن على المسافرين أن يتوقعوا “إلغاء (رحلات) وإغلاق طرقات ووجود تأخيرات في حركة السير و(انتشارا) لعناصر الطوارئ” قرب المطار في منطقة كوينز.

ودعت إلى “استخدام طرقات بديلة”.

وأظهر موقع مطار لاغوارديا أن جميع الرحلات المغادرة منه أُجّلت أو أُلغيت صباح الاثنين.

وكان لاغوارديا يعاني أساسا من اضطرابات في حركة الطيران نتيجة سوء الأحوال الجويّة، بحسب ما أفاد المطار على “إكس” الأحد.

كما يضطر الركاب للانتظار لوقت أطول لعبور بوابة التفتيش بسبب تداعيات أزمة التمويل الفدرالي على حضور الموظفين، وفق ما أعلن الأسبوع الماضي.

