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توقيع اتفاقية لبناء مسجد الشيخ زايد والمركز الثقافي في تشاد

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وقعت الإمارات وتشاد اتفاقية لبناء مسجد ومركز ثقافي في نجامينا بجمهورية تشاد، بحسب ما أفادت وكالة أنباء الإمارات الرسمية (وام) السبت. 

جاء ذلك على هامش زيارة رئيس تشاد المشير محمد إدريس ديبي إتنو للإمارات.

وتأتي الاتفاقية الإماراتية التشادية، تنفيذا لتوجيهات الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

وقالت الوكالة إنّه بموجب الاتفاقية، سيتم بناء مسجد الشيخ زايد بمساحة  تصل إلى 5000 متر مربع إذ سيتسع لـ10000 مُصل بواقع 5000 داخل المسجد، و5000 في فنائه ومُحيطه، مع وجود مكتبة عامة ومدرسة دينية لتعليم القرآن الكريم وعُلومه، بالإضافة إلى تشييد المركز الثقافي على أرض مُخصصة تبلغ مساحتها 2000 متر مربع، ويضم 16 فصلا، ومكاتب إدارية، وقاعات مُتعددة الأغراض للمحاضرات وورش العمل والأنشطة الثقافية، ومكتبة متنوعة.

وتتركز أعمال المركز الرئيسية في برامج إفطار صائم وتوزيع الأضاحي وتنفيذ الدورات التدريبية والفعاليات الوطنية الإماراتية والتشادية المُشتركة.

هت/لين

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