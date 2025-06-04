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توقيف خمسة رؤساء بلديات من حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض

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أوقفت الشرطة التركية خمسة رؤساء بلديات ينتمون لحزب الشعب الجمهوري المعارض صباح الأربعاء ضمن 22 شخصا تم توقيفهم في إطار تحقيق في مزاعم فساد تطال البلديات التي يسيطر عليها الحزب، وفق متحدث باسمه.

وقال المتحدث لوكالة فرانس برس إن الاعتقالات الأخيرة استهدفت نائبا سابقا وثلاثة رؤساء بلديات من حزب الشعب الجمهوري في إسطنبول، واثنين آخرين في محافظة أضنة في الجنوب. 

وبذلك، يرتفع إجمالي عدد رؤساء البلديات المسجونين من حزب الشعب الجمهوري إلى تسعة، بينهم رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو المنافس السياسي الرئيسي للرئيس رجب طيب أردوغان. 

بدأ التحقيق في نهاية الأسبوع عندما أصدرت محكمة تركية مذكرات توقيف في حق 47 مسؤولا بلديا على صلة بأربعة تحقيقات منفصلة بشبهة الفساد تركزت في إسطنبول، حسبما ذكرت وسائل الإعلام.

أثار توقيف إمام أوغلو وسجنه في 19 آذار/مارس احتجاجات هي الأكبر التي تشهدها تركيا منذ أكثر من عقد. 

واعتقلت الشرطة ما يقرب من 70 شخصا في مداهمات لاحقة مرتبطة بالتحقيقات في مبنى بلدية إسطنبول، بينهم السكرتير الخاص لإمام أوغلو ورجل الأمن المكلف بحمايته.

رشّح حزب الشعب الجمهوري إمام أوغلو للانتخابات الرئاسية المقررة عام 2028، لكن تمكنه من خوضها يعتمد على مصير التحقيقات والمحاكمات التي يخضع لها.

فو/ص ك/غ ر

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