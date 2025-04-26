توقيف نحو 50 شخصا في إطار التحقيق مع رئيس بلدية اسطنبول

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أعلنت النيابة العامة في اسطنبول السبت توقيف نحو 50 من مقربي ومناصري رئيس بلدية المدينة المعارض والمسجون منذ نهاية آذار/مارس أكرم إمام أوغلو، في إطار تحقيق بفساد يطاله.

وجاء في بيان للنيابة العامة في اسطنبول أنه “في إطار التحقيق، صدرت مذكرات توقيف بحق 53 شخصا” في اسطنبول وأنقرة خصوصا، و”تم توقيف 47 منهم”.

في 19 آذار/مارس، أوقف إمام أوغلو وهو أحد أبرز معارضي الرئيس رجب طيب إردوغان، وأودع الحجز الاحتياطي في 25 آذار/مارس، بتهمة “الفساد”، في حين كان متوقعا أن يرشحه حزب الشعب الجمهوري للانتخابات الرئاسية المقبلة.

ومن بين المعتقلين صباح السبت، وفق الصحافة التركية، كبيرة مساعدي رئيس البلدية، قدرية قصاب أوغلو، وشقيق زوجته ديليك إمام أوغلو، مسؤول هيئة إدارة المياه، ومسؤولون سابقون في البلدية.

وأفاد موقع بير غون الإخباري، القريب من المعارضة، أن عمليات الدهم كانت ما زالت جارية صباح السبت في اسطنبول وأنقرة وتيكيرداغ، في شمال غرب البلاد.

واعتبر مسؤول حزب الشعب الجمهوري في اسطنبول أوزغور جيليك أن هذه التوقيفات هي على صلة بمعارضة البلدية مشروع “قناة اسطنبول” لشق ممر مائي موازٍ لمضيق البوسفور.

المشروع عرضه إردوغان حين كان رئيسا للحكومة في نيسان/أبريل 2011 لربط البحر الأسود ببحر مرمرة بهدف تخفيف الضغط عن مضيق البوسفور البالغ طوله 50 كيلومترا وعرضه 150 مترا وعمقه 25 مترا.

وتندّد منظمات تعنى بحماية البيئة بالمشروع وتقول إنه سيزيل أحراجا وأراضي زراعية وسيؤثر على خزان يزود اسطنبول جزئيا بالمياه.

قال جيليك على منصة إكس “عملية اليوم ليست مصادفة”، موضحا أن إدارة المياه والصرف الصحي في المدينة أمرت بوقف ورش البناء على طول القناة.

وأضاف “موظفو البلدية الذين عارضوا (المشروع) موجودون حاليا في مركز الشرطة الرئيسي”.

وقال إن “حكومة الأقلية تثقل كاهل البلد بكلفة باهظة تزداد كل يوم”.

وشدّد نائب رئيس كتلة حزب الشعب الجمهوري في البرلمان، غوكان غونايدين، على أن “السبب الحقيقي لهذه الاعتقالات هو قناة إسطنبول”، واعتبر أن بلدية إسطنبول الكبرى لم تعد قادرة على العمل مع حرمانها من غالبية كوادرها.

باشرت السلطات التركية مشروعا عقاريا للإسكان وطرحت مؤخرا للبيع أراضي مجاورة لمسار القناة المستقبلية مع حملة دعائية كبرى في دول الخليج.

اش/ود/ص ك