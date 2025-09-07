تولي قطب الأعمال المحافظ أنوتين تشارنفيراكول رسميا رئاسة وزراء تايلاند

تولى رجل الأعمال المحافظ أنوتين تشارنفيراكول رسميا رئاسة وزراء تايلاند الأحد، بعدما أيّد الملك تسليمه المنصب.

وأفاد الأمين العام لمجلس النواب التايلاندي أربات سوخانونت أثناء تلاوته أمرا ملكيا في مقر حزب أنوتين “بومجايتاي” في بانكوك “صادق جلالة الملك على تسلم السيد أنوتين تشارنفيراكول رئاسة الوزراء من الآن فصاعدا”.

وشغل أنوتين (58 عاما) في الماضي مناصب نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الصحة، لكنه استمد شهرته من الدور الذي لعبه في قرار تايلاند إلغاء تجريم القنب عام 2022.

وبات ثالث رئيس وزراء في المملكة خلال عامين لكنه لم يتول السلطة إلا بعدما نجح في الحصول على دعم ائتلاف من نواب المعارضة اشترط حل البرلمان وإجراء انتخابات جديدة في غضون أربعة أشهر.

ويطيح أنوتين بذلك بحكم حزب عائلة شيناواترا الشعبوي “فيو تاي” الذي هيمن على منصب رئاسة الوزراء منذ انتخابات العام 2023 قبل أن تقال وريثة الأسرة بايتونغتارن شيناواترا من منصب رئيسة الوزراء بناء على أمر قضائي الشهر الماضي.

