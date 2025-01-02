تيسلا تعلن بيع عدد سيارات أقل من المتوقع في 2024

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أعلنت تيسلا الخميس تراجع مبيعاتها للسيارات على مدى عام كامل، في نتيجة مخالفة لتوقعات الشركة تعد مؤشرا الى ازدياد المنافسة في سوق المركبات الكهربائية من الصين وغيرها.

وأفادت شركة إيلون ماسك للمركبات الكهربائية بأنها سلّمت 495,570 سيارة في الفصل الرابع، ليبلغ المجموع للعام بكامله أقل من 1,8 مليون مركبة.

وهذا العدد أقل بحوالى 1,1 في المئة من مبيعات العام 2023، رغم أن تيسلا أفادت في تشرين الأول/أكتوبر بأنها تتوقع “نموا ضئيلا” في عمليات تسليم المركبات عام 2024.

وازدادت مبيعات تيسلا في الفصل الرابع عن تلك المسجلة في الفترة نفسها من العام السابق، لكن الزيادة لم تكن كافية لمنع تسجيل انخفاض على مدى العام بأكمله عن مبيعات 2023.

وأشارت الشركة إلى أن مرحلة تراجع المبيعات الحالية تعكس موقعها “بين موجتي نمو كبيرتين”.

وبينما شهد العام 2024 انتشارا لشاحنة “سايبر تراك” المتطورة التي تنتجها تيسلا، واجهت الشركة صعوبات في إطلاق مركبات جديدة أخرى.

ولم يلق إطلاق تيسلا مركبات الأجرة الذاتية القيادة في مناسبة أقيمت في لوس أنجلس في تشرين الأول/أكتوبر الاهتمام المنشود.

كما واجهت تيسلا ضغوطا تنافسية من منتجين آخرين للسيارات، لا سيما في الصين حيث شركة تصنيع السيارات الكهربائية “بي واي دي” (BYD).

وأعلنت “بي واي دي” في وقت سابق الخميس عن ازدياد في مبيعاتها المسجلة عام 2024.

جمب/لين/ب ق