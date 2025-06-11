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ثلاثة قتلى على الأقل وعدد من الجرحى في حريق بمجمع بتروكيماويات في ايران

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ادى حريق اندلع في مجمع بتروكيماويات في جنوب إيران إلى مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل وإصابة عدد من الأشخاص بجروح، وفق ما ذكر التلفزيون الرسمي الإيراني الأربعاء من دون تحديد السبب حتى الآن.

واشار التلفزيون إلى احتمال ارتفاع عدد القتلى “نظرا لحجم الحادث” فيما بثّ لقطات مباشرة لدخان أسود كثيف يتصاعد من مصنع كاوه للبتروكيماويات في مدينة دير الساحلية التي تبعد 1200 كيلومتر عن طهران.

وقال رئيس بلدية مدينة الدير القريبة علي رضا سجادي للتلفزيون إن الحريق اندلع في الميناء الخاص بمجمع البتروكيماويات وتمت السيطرة عليه.

وفضلا عن القتلى، أصيب ثلاثة أشخاص بجروح، بحسب التلفزيون الرسمي الذي أفاد في وقت سابق عن إصابة عشرة أشخاص بجروح.

يأتي هذا الحريق بعد أكثر من شهر من انفجار أسفر عن مقتل 58 شخصا وفق لحصيلة رسمية في ميناء الشهيد رجائي جنوب إيران، بالقرب من مدينة بندر عباس الساحلية الكبرى على مضيق هرمز. 

نُسب الانفجار إلى “عدم الالتزام بإجراءات السلامة” و”الإهمال” وتسبب بأضرار مادية جسيمة، بما في ذلك تفحم مركبات، وفقًا لصور بثتها وسائل الإعلام الرسمية آنذاك.

سبر-رخ/ريم-ص ك/لين

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