ثلاثة قتلى في اشتباكات بين الشرطة العراقية وفصيل من الحشد الشعبي

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قتل ثلاثة أشخاص بينهم شرطي الأحد في اشتباكات اندلعت بين قوات الشرطة العراقية ومقاتلين من فصيل بارز في الحشد الشعبي، وفق ما أفادت مصادر أمنية وعضو في الفصيل وكالة فرانس برس.

وذكرت وزارة الداخلية العراقية أن إحدى دوائر وزارة الزراعة شهدت “حادثا خطيرا تزامن مع مباشرة مدير جديد لمهامه في الدائرة، حيث أقدمت مجموعة مسلحة على اقتحام مبنى الدائرة أثناء انعقاد اجتماع إداري”.

وأضافت أن قوات من الشرطة “سارعت إلى موقع الحادث، وتعرضت لإطلاق نار مباشر من قبل المسلحين، ما أدى إلى إصابة عدد من الضباط والمنتسبين بجروح مختلفة”.

من جانبها، أوضحت قيادة العمليات المشتركة في بيان منفصل أن القوات الأمنية ألقت القبض على “14 متهما، ولدى تدقيق هويات الملقى القبض عليهم تبين انهم ينتمون الى … الحشد الشعبي”، مشيرة إلى أنه تم إحالتهم إلى القضاء.

وأفادت مصادر أمنية عدة بأن المسلحين ينتمون الى كتائب حزب الله، أحد أبرز الفصائل العراقية المسلحة المقربة من إيران والمنضوية في الحشد الشعبي، ويعارضون تعيين المدير الجديد في منطقة الدورة حيث يحظى الفصيل بنفوذ كبير.

وقال مسؤول أمني لفرانس برس إن الاشتباكات أسفرت عن مقتل شرطي وإصابة آخرين بجروح.

وأفاد مصدر أمني آخر بمقتل مدني أثناء مروره في المكان.

وأكد مصدر في كتائب حزب الله وقوع الاشتباكات، مشيرا إلى مقتل عنصر في الفصيل وإصابة ستة آخرين.

واضاف أن “الفصيل لا يسعى إلى التصعيد” و”نترك الأمر الى القضاء”.

وأمر رئيس الوزراء محمّد شياع السوداني بتشكيل لجنة تحقيق للكشف عن ملابسات الحادث.

وشددت وزارة الداخلية في بيانها على أن “أجهزتها لن تتهاون مع أي جهة تحاول فرض الأمر الواقع بالقوة أو تهديد مؤسسات الدولة، وستواصل أداء واجبها بكل حزم لحماية الأمن والاستقرار”.

يأتي الحادث قبل أشهر من الانتخابات البرلمانية المقررة في تشرين الثاني/نوفمبر. وعادة ما تسبق الانتخابات في العراق مرحلة توتر سياسي وأمني.

ويهيمن “الإطار التنسيقي” وهو تحالف لأحزاب شيعية وتيارات تمثّل فصائل في الحشد الشعبي على مجلس النواب، ويعد الداعم الأساسي للحكومة.

ع ك/ريم/ح س