ثلاثة قتلى في ضربة إسرائيلية استهدفت مسلحا من حزب الله في بيروت

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بيروت (رويترز) – أعلنت وزارة الصحة اللبنانية مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل وإصابة سبعة آخرين في غارة جوية إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت في وقت مبكر من صباح الثلاثاء، وهو ما زاد من الشكوك حيال إمكانية صمود وقف إطلاق نار استمر أربعة أشهر بين إسرائيل والجماعة المتحالفة مع إيران.

وأعلن الجيش الإسرائيلي في بيان أنه هاجم مسلحا من حزب الله “كان يوجه عناصر حركة حماس ويساعدهم مؤخرا”.

ولم تصدر الجماعة أية بيانات حتى الآن بشأن هويته.

استأنفت إسرائيل حملتها البرية والجوية على قطاع غزة الشهر الماضي، مطالبةً حركة حماس بإلقاء سلاحها.

وقال أحد مراسلي رويترز في المنطقة إن الضربة الجوية في بيروت ألحقت على ما يبدو أضرارا بالطوابق الثلاثة العليا من مبنى في الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية، وهي معقل حزب الله، وتحطمت شرفات تلك الطوابق. وظل زجاج الطوابق السفلية سليما، مما يشير إلى أن الضربة كانت محددة الهدف. وتوجهت سيارات إسعاف إلى المكان لنقل القتلى والمصابين.

أوقفت الهدنة التي توسطت فيها الولايات المتحدة في نوفمبر تشرين الثاني الصراع الذي استمر عاما، وتم بموجبها إخلاء جنوب لبنان من مقاتلي جماعة حزب الله وأسلحتها ونشر القوات اللبنانية في المنطقة وانسحاب القوات البرية الإسرائيلية. لكن كل طرف يتهم الآخر بعدم الالتزام الكامل بهذه الشروط.

وتزايدت المؤشرات على هشاشة وقف إطلاق النار في الآونة الأخيرة. فقد أرجأت إسرائيل ما وعدت به من انسحاب قواتها في يناير كانون الثاني، وأعلنت في مارس آذار أنها اعترضت صواريخ أُطلقت من لبنان، وأن ذلك دفعها إلى قصف أهداف في الضاحية الجنوبية لبيروت وجنوب لبنان.

ونفت الجماعة أي تورط لها في إطلاق الصواريخ.

لم ترد وزارة الخارجية الأمريكية بعد على طلب للتعقيب على الهجوم الأخير.

تشير إحصاءات السلطات الصحية الفلسطينية إلى أن الحرب في غزة أسفرت عن مقتل أكثر من 50 ألف فلسطيني. وبدأت الحملة في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023 عندما اقتحم مسلحون من حماس الحدود، وقالت إسرائيل إن المسلحين قتلوا أكثر من 1200 شخص، معظمهم من المدنيين، واحتجزوا نحو 250 شخصا في غزة.