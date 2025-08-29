ثلاثة ملايين عاطل عن العمل في ألمانيا في أعلى معدل منذ عشر سنوات

afp_tickers

2دقائق

تخطى عدد العاطلين عن العمل في ألمانيا ثلاثة ملايين شخص في شهر آب/أغسطس للمرة الأولى منذ أكثر من عقد، بحسب بيانات رسمية الجمعة في ضربة جديدة لأهم اقتصادات أوروبا.

وقالت الوكالة الفدرالية للعمل إن عدد العاطلين عن العمل ازداد بـ46 ألف شخص على أساس شهري، ليصل إلى 3025 مليونا، وهو الأعلى منذ شباط/فبراير 2015.

وارتفع المعدل الإجمالي للبطالة من 6,3 في تموز/يوليو إلى 6,4 بالمئة.

ورأت رئيسة الوكالة الفدرالية للعمل اندريا نالس أن تلك الأرقام تعكس ضعف المصنّعين الألمان.

وأكدت أن التصنيع “محرك هام للاقتصاد الألماني” إلا أنه “أصابه الضعف” في الوقت الحالي.

وتعاني الصناعة الألمانية حتى من قبل التعرفات الأميركية الباهظة، بسبب ارتفاع تكاليف الطاقة والمنافسة الشرسة مع الصين.

خلال العام الماضي فقط، خسر أكثر من 110 ألف شخص وظائفهم، نصفهم تقريبا من قطاع السيارات، بحسب تقرير أصدرته مجموعة “إي واي” الاستشارية الثلاثاء.

وتمثل تلك الأرقام ضغطا على المستشار الألماني فريدريش ميرتس الذي تعهد بأن يكون إصلاح الاقتصاد الذي انكمش خلال العامين الماضيين، على رأس أولوياته.

ويقول رئيس اتحاد الهندسة الميكانيكية ثيلو برودتمان “يجب أن تكون تلك الأرقام بمثابة جرس إنذار للساسة”، مشددا على أهمية “خفض النفقات وتخفيف القواعد الصارمة”.

من جانبها أكدت وزيرة العمل بيربل باز أن الحكومة “وقفت إلى جانب الموظفين والصناعة” في إشارة إلى خطط لإنفاق مئات المليارات على البنية التحتية المتهالكة في السنوات المقبلة.

وقالت إن “لأمن والحوافز القوية للاستثمار والتوظيف ضرورية لإعادة النمو الاقتصادي وتنشيط سوق العمل”.

