ثمانية قتلى في أوسع هجوم روسي بالمسيرات والصواريخ منذ غزو أوكرانيا

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أكد سلاح الجو الأوكراني الأربعاء أن روسيا شنت خلال الليل أوسع هجوم بالصواريخ والمسيّرات منذ بدء الغزو الروسي في شباط/فبراير 2022، في حين قالت موسكو إنها استهدفت مطارا عسكريا في منطقة محاذية لبولندا.

وأكد مكتب المدعي العام الأوكراني مقتل ثمانية مدنيين جراء القصف في شرق أوكرانيا. وقال المصدر إن هجوما بمسيرة روسية أصاب سيارات وأدى إلى مقتل خمسة أشخاص في بلدة رودينسكه. وأسفر هجوم آخر بعد عشر دقائق بواسطة قنابل ألقيت من الجو عن سقوط ثلاثة قتلى في مدينة كوستيانتينيفكا التي تقترب منها القوات الروسية.

ويأتي هذا الهجوم بعدما أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب مطلع هذا الأسبوع إرسال “مزيد من الأسلحة” إلى كييف واتهم فلاديمير بوتين “بالتفوه بترهات”.

وأوضح سلاح الجو الأوكراني أن روسيا هاجمت الأراضي الأوكرانية مستخدمة 728 مسيّرة و13 صاروخا مضيفا أن أنظمة الدفاع الجوي اعترضت 711 مسيرة ودمرت سبعة صواريخ.

في كييف سمع مراسلو فرانس برس دوي عدة انفجارات وهدير مسيرات في حين سمعت طلقات الدفاعات الجوية طوال الليل.

وبحسب السلطات المحلية، أصيب ثمانية أشخاص في كييف وسومي (شمال شرق) وزابوريجيا (جنوب) وخيرسون (جنوب).

وندد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الذي وصل الأربعاء إلى روما للقاء نظيره الايطالي سيرجو ماتاريلا والبابا والموفد الأميركي كيث كيلوغ بما وصفه بأنه “هجوم يكشف نوايا” روسيا الحقيقية ورفضها التوصل إلى وقف لإطلاق النار.

وجدد دعوته إلى “فرض عقوبات صارمة” على موسكو وعلى اقتصادها لا سيما على قطاع النفط “الذي يغذي آلة الحرب الروسية منذ أكثر من ثلاث سنوات”. وقال “يجب على كل من يريد السلام أن يتحرك”.

وتتهم كييف بكين منذ أشهر بتزويد موسكو بقطع أساسية لبرنامج الصواريخ والطائرات المسيرة الروسي، وترغب في فرض عقوبات غربية على الصين.

أعلن جهاز الأمن الأوكراني الأربعاء اعتقال صينيين، هما أب وابنه، للاشتباه بتورطهما في أنشطة تجسس تتعلق بتصنيع صواريخ نبتون الأوكرانية العابرة للقارات المضادة للسفن.

في الجانب الروسي، اعلنت وزارة الدفاع الأربعاء أنها “قصفت” ليلا مطارا عسكريا في أوكرانيا مؤكدة أن الهجمات دمرت كل أهدافها.

وقال إيغور بوليشوك، عمدة مدينة لوتسك الغربية القريبة من الحدود مع بولندا، إن الحرائق اندلعت في “مؤسسة”، لكن لم ترد أنباء عن مقتل أو إصابة أحد.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن القوات الروسية سيطرت على قرية تولستوي في منطقة دونيتسك الشرقية التي أعلن الكرملين ضمها على الرغم من أن روسيا لا تسيطر عليها بشكل كامل.

وأكدت الوزارة كذلك إسقاط 86 طائرة مسيرة أوكرانية على أراضيها.

– “هدوء” –

وأبدى الكرملين الثلاثاء استياءه من الإعلان الأميركي عن تزويد كييف بالأسلحة، مؤكدا أن ذلك يشجع على “إطالة أمد الحرب”.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف ردا على سؤال حول تشديد دونالد ترامب لهجته ضد بوتين، “نتعامل مع الأمر بهدوء ونعتزم مواصلة حوارنا مع واشنطن”.

وتطالب أوكرانيا منذ أشهر حلفاءها الغربيين بتزويدها أنظمة دفاع جوي إضافية لمواجهة الضربات الروسية على مدنها وقراها في حرب أوقعت آلاف القتلى المدنيين والعسكريين من الجانبين.

ورغم الضغوط التي يمارسها الرئيس الأميركي دونالد ترامب فإن موسكو وكييف تتمسكان بمواقفهما وهما بعيدتان كل البعد من التوصل إلى اتفاق، سواء هدنة أو تسوية طويلة الأمد.

ولم يتم الإعلان حتى الآن عن جولة ثالثة من المحادثات بين الروس والأوكرانيين، بعد اجتماعين في تركيا في منتصف أيار/مايو ومطلع حزيران/يونيو لم يسفرا عن نتائج.

في ظل الوضع الدبلوماسي الراهن، يتهم القادة الأوكرانيون موسكو بالعمل على “كسب الوقت” بينما يحرز الجيش الروسي المتفوق عددا وعدة تقدما في شرق أوكرانيا.

واعلنت القوات الروسية التي تحتل نحو 20% من الأراضي الاوكرانية، مطلع الأسبوع السيطرة على أول بلدة في منطقة دنيبروبيتروفسك (وسط شرق).

بور/ليل/ص ك