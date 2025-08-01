The Swiss voice in the world since 1935
جنيف الدولية
الدبلوماسية السويسرية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
المجتمع المسن
ثقافة
مستقبل العمل
الديموغرافيا
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

ثوران بركان في اندونيسيا يطلق رمادا على ارتفاع 10 كيلومترات

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

ثار بركان في شرق إندونيسيا الجمعة مطلقا عمودا من الرماد البركاني بارتفاع نحو 10 كيلومترات، وذلك بعد أربعة أسابيع من ثوران سابق تسبب في إلغاء عشرات الرحلات في بالي.

وثار بركان ليووتوبي لاكي-لاكي الواقع على ارتفاع 1584 مترا في جزيرة فلوريس السياحية، عند الساعة 20:48 بالتوقيت المحلي (12:48 ت غ)، حسبما أعلنت الوكالة الوطنية لعلم البراكين، مشيرة إلى أن عمود الرماد وصل ارتفاعه إلى نحو 10 كيلومترات فوق قمته.

وأوضح رئيس الوكالة محمد وافد في بيان أن هذا الثوران نجم عن تراكم غازات خلال الأسابيع الماضية، محذرا من احتمال حدوث تدفقات طينية أو من الحطام تتكون من مواد بركانية، قد تُشكل خطرا كبيرا على المناطق السكنية المجاورة للأنهار، بشكل خاص في حال هطول أمطار غزيرة.

ولم يتم تسجيل أي أضرار أو إصابات حتى الآن.

ووجهت السلطات تعليمات للسياح والسكان بتجنب أي نشاط ضمن دائرة نصف قطرها ستة كيلومترات حول البركان.

وأطلق البركان الشهر الماضي عمودا من الرماد بلغ ارتفاعه 18 كيلومترا، ما أدى إلى إلغاء 24 رحلة في مطار بالي.

وتقع إندونيسيا في منطقة نشطة زلزاليا وبركانيا بسبب وجودها على “حلقة النار” في المحيط الهادئ.

مرك/ماش/كام

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: جانيس مافريس

أين ترى مستقبل قارتك؟

تعيش بعض مناطق العالم على وَعْدٍ بمستقبلٍ مشرق . لكن، كيف يبدو الواقع فعلاً؟

شارك في الحوار
4 إعجاب
3 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
جيسيكا
يدير/ تدير الحوار: جيسيكا دافيس بلوس

ما رأيك في فكرة إطالة عمر الإنسان؟

يشهد سوق إطالة العمر ازدهارًا، بفضل التقدّم في علم الشيخوخة. ما رأيك في فكرة تمديد عمر الإنسان إلى حدّ كبير؟

شارك في الحوار
23 إعجاب
17 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: بولين توروبان

هل هاجرت إلى سويسرا؟ وما هي تجاربك؟

ما الظروف التي رافقت هجرتك إلى سويسرا؟ وما الأسباب التي دفعتك إلى البقاء أو الرحيل؟

شارك في الحوار
9 إعجاب
28 تعليق
عرض المناقشة
قراءة معمّقة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية