جائزة بايو للعام 2025 تسلط الضوء على غزة وسوريا وأوكرانيا

afp_tickers

2دقائق

تُقام الدورة الثانية والثلاثون لجائزة بايو للمراسلين الحربيين في الفترة من 6 إلى 12 تشرين الأول 2025 مع تسليط الضوء على الوضع في سوريا، بدون نسيان غزة وأوكرانيا والسودان.

وعبّر باتريك غومون، رئيس بلدية بايو عن أسفه قائلا “لم نكن أبدا في وضع مأسوي كالذي نعيشه مع صراعات طويلة الأمد ودامية للغاية”.

واضاف “أفكر بشكل خاص في ما يحدث في قطاع غزة حيث يتم استهداف الصحافيين، إنه أمر صعب للغاية”.

وسيترأس هذه النسخة للسنة الثانية على التوالي الأميركي جون لي أندرسون (68عاما)، وهو مراسل حربي لصحيفة نيويوركر ومؤلف كتاب “تشي غيفارا” الواسع الانتشار.

وبين ثمانية معارض صور في اطار “أسبوع بايو”، سيوثق اثنان ما تشهده سوريا من تحولات: “طرقنا إلى دمشق”، ويسرد عودة السوريين من المنفى بعدسة عبد المنعم عيسى، و”سوريا، السنة 0” لإدوارد إلياس، الذي كان رهينة لمدة عام لدى تنظيم الدولة الاسلامية في سوريا عام 2013.

أما تحقيق “مشروع غزة” لمجموعة Forbidden Stories فيسلط الضوء على استهداف الصحافيين الفلسطينيين في غزة من قبل الجيش الإسرائيلي بالإضافة إلى الاعتقالات والتهديدات التي يتعرض لها الصحافيون في الضفة الغربية المحتلة.

يكشف شريط “من داخل غزة” رعب الصراع داخل القطاع كما عاشه صحافيون في وكالة فرانس برس، وكذلك حياتهم بعد مغادرة المنطقة، وسيتم عرضه في 9 تشرين الأول/أكتوبر.

وفي اليوم نفسه، يتم تدشين نصب تذكاري تكريما للصحافيين الذين قُتلوا أثناء أداء مهامهم، مع 73 اسما حفر على رخام أبيض.

وتعرض المصورة الأوكرانية الشابة جوليا كوشيتوفا لأول مرة في فرنسا عملا بعنوان “الحرب أمر شخصي” يمزج بين التصوير الوثائقي والشعر والموسيقى الإلكترونية والرسوم.

ماك/اج/ب ق