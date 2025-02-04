جاي دي فانس سيحضر قمة باريس للذكاء الاصطناعي الأسبوع المقبل

afp_tickers

1دقيقة

سيحضر نائب الرئيس الأميركي جاي دي فانس قمة للذكاء الاصطناعي في العاصمة الفرنسية الأسبوع المقبل، وفق ما أفاد مصدر دبلوماسي فرنسي الثلاثاء.

ومن المقرر أن تستضيف باريس كبار الفاعلين في مجال التكنولوجيا وممثلي 80 دولة في هذا الحدث الذي يستمر من 10 إلى 11 شباط/فبراير ويهدف إلى أن يكون بمثابة “دعوة لليقظة” لأوروبا فيما تعاني القارة جراء تحديات الذكاء الاصطناعي التي تطرحها كل من الولايات المتحدة والصين.

وسيحضر هذه القمة شخصيات بارزة في مجال التكنولوجيا من بينهم سام ألتمان، رئيس “أوبن إيه آي” مبتكرة “تشات جي بي تي”، والرئيس التنفيذي لغوغل ساندر بيتشاي، والحائز جائزة نوبل ديميس هاسابيس الذي يقود وحدة أبحاث “ديب مايند إيه آي” في الشركة.

وليس واضحا بعد ما إذا كان مالك منصة “إكس”إيلون ماسك سيشارك أيضا في القمة التي يشارك في رئاستها رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي.

كف-دكس/الح/ص ك