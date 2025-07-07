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جرحى واضطرابات في الإنترنت والهاتف إثر حريق بمركز اتصالات رئيسي بوسط القاهرة

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أصيب 14 شخصا بجروح في حريق كبير اندلع الإثنين في مركز اتصالات رئيسي في القاهرة وتسبّب بانقطاع كبير في خدمات الهاتف والإنترنت وباضطرابات في حركة الملاحة الجوية، بحسب ما أعلنت السلطات. 

وأعلنت وزارة الصحة في بيان أنّ 14 شخصا أصيبوا بجروح في الحريق. 

وبدأ الحريق في الطابق السابع من سنترال الهاتف التاريخي في وسط القاهرة. 

وشاهد مراسل لوكالة فرانس برس دخانا أسود كثيفا يتصاعد في سماء المنطقة.

وأظهرت مقاطع فيديو انتشرت على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي دخانا يتصاعد من الطوابق العليا للمبنى وقد أمكن رؤيته من على بُعد كيلومترات عديدة. 

وأُرسلت فرق إطفاء إلى مكان الحادث، فيما أفاد التلفزيون المصري بأنّ الحريق تمّ احتواؤه.

وأعلن محافظ القاهرة إبراهيم صابر أنّ الحريق تسبّب في انقطاع التيار الكهربائي في المنطقة. 

وأفادت صحيفة الأهرام الحكومية أنّ الحريق تسبّب بانقطاعات كبيرة في خدمات الهاتف والإنترنت في سائر أنحاء العاصمة.

من جهتها، أعلنت وزارة الطيران المدني في بيان أنّه “نتيجة لحدوث عطل مفاجئ ومؤقت في شبكات الاتصالات والإنترنت، شهدت حركة الطيران تأخيرات محدودة في مواعيد إقلاع بعض الرحلات”.

ويؤدّي سنترال رمسيس، وهو مركز اتصالات رئيسي، دورا محوريا في البنى التحتية للإنترنت والهاتف في مصر.

معف/س ح-ود/بم

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية