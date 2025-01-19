جموع ضاغطة ومقاتلون مسلحون في عملية الافراج عن الرهينات الثلاث في قطاع غزة

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تجمّع حشد من مقاتلي حركة حماس المسلحين وسكان مدينة غزة خلال عملية تسليم ثلاث رهينات إسرائيليات أفرج عنهن الأحد إلى الصليب الأحمر في إحدى ساحات مدينة غزة، وسط فوضى وهتافات وإطلاق أعيرة نارية.

وهي أول عملية إفراج عن رهائن احتجزوا خلال هجوم حركة حماس غير المسبوق داخل إسرائيل في السابع من تشرين الأول/اكتوبر 2023، بموجب شروط اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ الأحد.

وعانى مقاتلو حماس الذين ارتدوا لباسهم العسكري، في احتواء الجموع وإبعادهم عن موكب الصليب الأحمر الذي وصل إلى المكان في ساحة السرايا في غرب مدينة غزة لتسلّم الرهينات الثلاث.

ورفع عناصر حماس شارات النصر، فيما هتف المتجمهرون “تحية لكتائب عز الدين القسام”، الجناح العسكري لحركة حماس، و”نحنا رجالك محمد ضيف”، قائد كتائب القسام، و”على القدس رايحين، شهداء بالملايين”.

لكن عندما وصل موكب آخر يضم سيارات بيضاء إلى الساحة ناقلا الرهينات لتسليمهن إلى الصليب الأحمر، تقدمت الجموع التي ضمت آلاف الأشخاص للاقتراب منهن.

وتظهر صور لخدمة الفيديو في وكالة فرانس برس المقاتلين المسلحين برشاشات والملثمين ينتشرون حول الحافلة الصغيرة التي جلست فيها الرهينات الثلاث، فيما تسلق بعضهم سطحها. واضطروا الى إطلاق النار في الهواء لإرغام الناس على التراجع وحماية الموكب.

والرهينات الثلاث رومي غونين وإميلي دامارب ودورون شتاينبرخر هن أول الرهائن الذين يفرج عنهم في إطار اتفاق وقف إطلاق النار الذي تمّ التوصل اليه بين إسرائيل وحماس خلال الأسبوع الراهن.

وتبادل موظفون من اللجنة الدولية للصليب الأحمر الذين وضعوا سترات حمراء الكلام سريعا مع مقاتلين من حماس الذين زنرت جبينهم عصبة الرأس الخضراء للحركة.

وقال قيادي في حركة حماس لوكالة فرانس برس إن عشرات من عناصر كتائب عز الدين القسام الجناح المسلح للحركة الفلسطينية شاركوا في العملية.

ورفعت الجموع أعلاما فلسطينية وأعلام حماس. وتدلّى البعض من لوحات إعلانية كبيرة ليتسنى لهم متابعة عملية تسليم الرهائن.

وراح شاب حمله شخص آخر على كتفيه يلقي قصيدة تتغنى ببطولات يحيي السنوار، زعيم حركة حماس ومهندس هجوم السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023 الذي قتله جنود إسرائيليون في جنوب غزة في 16 تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

وساحة السرايا هي ميدان واسع بني في ثلاثينات القرن الماضي في مدينة غزة وتقع بالقرب من المباني الإدارية لحكومة حماس.

وترجلت الرهينات الثلاث من حافلة بيضاء صغيرة واقتدن إلى مركبات الصليب ألحمر لتسليمهن إلى القوات الإسرائيلية داخل قطاع غزة. وقد دخلن بعد ذلك إسرائيل حيث التقين عائلاتهن بحسب الجيش الإسرائيلي.

واستمرت الحشود حتى بعد فترة طويلة على مغادرتهن تحتفل أمام الأبنية المتضررة جراء الحرب في أول أيام سريان اتفاق وقف إطلاق النار بعد أكثر من 15 شهرا على حرب مدمرة.

ع ز -جد-كرب/غ ر/رض