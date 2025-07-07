The Swiss voice in the world since 1935
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
الديمقراطية السويسرية
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
المجتمع المسن
ثقافة
مستقبل العمل
الديموغرافيا
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

جناح الإمارات في إكسبو أوساكا يستقبل مليوني زائر منذ افتتاحه

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

احتفى جناح الإمارات في “إكسبو 2025 أوساكا – كانساي” باستقباله مليوني زائر منذ فتح أبوابه يوم 13 نيسان/أبريل، مؤكدا مكانته كوجهة ملهمة للحوار والتبادل الثقافي عالميا، وفق ما نقلت وكالة أنباء الإمارات (وام) الإثنين.

واحتفاء بذلك، نُظمت فعالية خاصة مستوحاة من مهرجان “تاناباتا”، الذي يمثّل إرثا يابانيا عريقا تتناقله الأجيال، ويرتكز على قيم الأمل والحب والإيمان بالأحلام. وكتب الزوار أمنياتهم للمُستقبل على بطاقات “تانزاكو” التقليدية الملوّنة، التي صُمّمت لهذا الحدث، وعُلّقت على واجهة الجناح الخارجية.

وبينما تُعلَّق الأمنيات في التقاليد اليابانية على أغصان الخيزران، اختار الجناح أن يُقدّم هذه التجربة برؤية إماراتية، باستخدام سعف النخيل، تعبيرا عن هوية الجناح الذي يحمل عنوان “من الأرض إلى الأثير”، مقدّما تجربة متعددة الحواس.

م ل/دص

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: بنيامين فون فيل

ما مدى أهمية الموارد المشتركة في عالم اليوم؟

هل ما تزال الموارد المشتركة مهمة في ظل الاقتصاد العالمي والعولمة؟

شارك في الحوار
4 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: كاورو أودا

هل ينبغي على الدول زيادة الإنفاق على المساعدات الخارجية أم أن تقليصه مبرر؟

تقوم العديد من الدول بتقليص إنفاقها على المساعدات الخارجية، وسويسرا من بينها. برأيك، هل هذا القرار مبرر؟

شارك في الحوار
2 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: يينغ زانغ

مع ظهور تحالفات سياسية واقتصادية جديدة، ما هي الخطط التي يجب أن تتبناها دولة صغيرة مثل سويسرا؟

ديناميكيات الكتل السياسية الدولية أصبحت أكثر تقلبًا من أي وقت مضى، وأصبح التنقل بينها أكثر تعقيدًا.

شارك في الحوار
2 تعليق
عرض المناقشة
قراءة معمّقة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية