جناح الإمارات في إكسبو أوساكا يستقبل مليوني زائر منذ افتتاحه

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احتفى جناح الإمارات في “إكسبو 2025 أوساكا – كانساي” باستقباله مليوني زائر منذ فتح أبوابه يوم 13 نيسان/أبريل، مؤكدا مكانته كوجهة ملهمة للحوار والتبادل الثقافي عالميا، وفق ما نقلت وكالة أنباء الإمارات (وام) الإثنين.

واحتفاء بذلك، نُظمت فعالية خاصة مستوحاة من مهرجان “تاناباتا”، الذي يمثّل إرثا يابانيا عريقا تتناقله الأجيال، ويرتكز على قيم الأمل والحب والإيمان بالأحلام. وكتب الزوار أمنياتهم للمُستقبل على بطاقات “تانزاكو” التقليدية الملوّنة، التي صُمّمت لهذا الحدث، وعُلّقت على واجهة الجناح الخارجية.

وبينما تُعلَّق الأمنيات في التقاليد اليابانية على أغصان الخيزران، اختار الجناح أن يُقدّم هذه التجربة برؤية إماراتية، باستخدام سعف النخيل، تعبيرا عن هوية الجناح الذي يحمل عنوان “من الأرض إلى الأثير”، مقدّما تجربة متعددة الحواس.

م ل/دص