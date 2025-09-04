The Swiss voice in the world since 1935
جنوب السودان تنفي أي اتفاق مع إسرائيل لتوطين الفلسطينيين

نفت السلطات في جنوب السودان الخميس وجود أي اتفاق مع إسرائيل لتوطين الفلسطينيين على أراضيها وأكدت أنها لم تلتزم مع الولايات المتحدة استقبال مزيد من المهاجرين المرحلين.

اعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في وقت سابق انه “سيسمح” لسكان قطاع غزة الذي دمرته الحرب الدائرة منذ تشرين الأول/اكتوبر 2023 بين الجيش الإسرائيلي وحركة حماس، بالهجرة إلى الخارج.

وتحدثت تقارير صحافية حينها عن خطة لنقل سكان غزة إلى هذه الدولة الإفريقية الفقيرة وغير المستقرة والتي نفت سلطاتها الأمر على الفور. لكن ذلك أثار جدلا سواء على شبكات التواصل الاجتماعي أو في شوارع جوبا.

وخلال مؤتمر صحافي عقد الخميس في جوبا، قال المدير العام للعلاقات الثنائية في حكومة جنوب السودان فيليب جادا ناتانا إنه تم توقيع مذكرة تفاهم مع إسرائيل، لكنه أكد أنها تهدف خصوصا إلى “تعزيز القدرات الزراعية” والاستثمار والتعدين.

واضاف “لم يكن هناك أي حديث عن (…) توطين الفلسطينيين في جنوب السودان”.

مطلع تموز/يوليو وافقت جنوب السودان على استقبال ثمانية مهاجرين مرحّلين من الولايات المتحدة – جميعهم تقريبا من آسيا وأميركا اللاتينية – بناء على طلب إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الحليف المقرب لنتانياهو.

وأكدت المتحدثة باسم وزارة خارجية جنوب السودان أبوك أيول ماين عدم وجود اتفاق بين جوبا والولايات المتحدة على هذا الصعيد، وأن ما حصل “التزام ثنائي واحد”.

وأحد المرحلين يتحدر من جنوب السودان وقد عاد إلى عائلته. وأضافت أن السبعة الآخرين من دول أخرى سيبقون تحت رقابة السلطات المختصة.

تشهد جنوب السودان الدولة الفقيرة والمضطربة انعدام امن واستقرار منذ استقلالها عام 2011.

ودارت في أحدث دولة في العالم اشتباكات هذا العام لاشهر بين قوات الرئيس سلفا كير والقوات الموالية لنائبه الأول ريك مشار.

وأثار اعتقال الأخير في آذار/مارس مخاوف من تجدد الحرب الأهلية بعد نحو سبع سنوات من انتهاء نزاع دام بين أنصار الرجلين خلف نحو 400 ألف قتيل بين عامي 2013 و2018.

ستر/ليل/ب ق

