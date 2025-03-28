جنوب السودان يعلن التحقيق مع مشار نائب الرئيس ومخاوف من اندلاع حرب

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نيروبي (رويترز) – قالت حكومة جنوب السودان يوم الجمعة إن ريك مشار النائب الأول للرئيس سلفا كير يخضع للإقامة الجبرية وسيجري التحقيق معه، وذلك في أول تأكيد رسمي لاعتقال مشار الذي تخشى قوى دولية من احتمال أن يدفع البلاد في هاوية الحرب مرة أخرى.

وأثارت أنباء وضع مشار قيد الإقامة الجبرية يوم الأربعاء قلقا دوليا، وحذرت الأمم المتحدة من عودة البلاد إلى الصراع وأرسلت كينيا رايلا أودينجا رئيس وزرائها السابق إلى جنوب السودان مبعوثا خاصا لنزع فتيل التوتر.

وقال حزب مشار (الحركة الشعبية لتحرير السودان-في المعارضة) إن اعتقاله يلغي فعليا اتفاق السلام لعام 2018 الذي أنهى حربا أهلية استمرت خمس سنوات بين قوات الدينكا التابعة لكير ومقاتلي النوير الموالين لمشار.

وقال مايكل مكوي الذي يشغل منصب المتحدث باسم الحكومة ووزير الإعلام في بيان إن “مشار وزملاءه المناهضين للسلام… الذين تم اعتقالهم سيجري التحقيق معهم وتقديمهم للعدالة وفقا لذلك”.

واتهم مكوي مشار بالسعي إلى شن تمرد على الحكومة “بهدف تعطيل السلام حتى لا تجرى الانتخابات ويعود جنوب السودان إلى الحرب”، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

وأضاف “لم يسقط اتفاق السلام ولن ينهار تحت أي ظرف من الظروف”.

ولم يرد أي تعليق من مشار أو حزبه بعد على الاتهامات.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش يوم إن اتفاق السلام في جنوب السودان أصبح في حالة من الفوضى، مطالبا قادة البلاد بإلقاء السلاح ووضع سكان جنوب السودان في المقام الأول.

وأوضح جوتيريش للصحفيين في نيويورك “دعونا لا نبالغ في الكلمات: ما نراه هو تذكير مظلم بالحروب الأهلية في عامي 2013 و2016 والتي أسفرت عن مقتل 400 ألف شخص”، مشيرا إلى حلقات من الصراع.