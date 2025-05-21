جنود إسرائيليون يطلقون النار على دبلوماسيين في زيارة للضفة الغربية

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القدس (رويترز) – قال الجيش الإسرائيلي إنه أطلق النار قرب وفد دبلوماسي زعم أنه انحرف عن طريق معتمد في الضفة الغربية المحتلة يوم الأربعاء.

وأفادت مصادر دبلوماسية بأن دبلوماسيين من الاتحاد الأوروبي كانوا ضمن الوفد.

وأضاف الجيش أن الوفد “انحرف عن المسار المعتمد ودخل منطقة غير مصرح له بالتواجد فيها”، وأن الجنود أطلقوا “طلقات تحذيرية لإبعاد أعضائه”.

وأكد الجيش عدم وقوع إصابات أو أضرار.

وأكدت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس أنها علمت بالواقعة التي حدثت خلال زيارة لدبلوماسيين دوليين نظمتها السلطة الفلسطينية.

وقالت “نحث إسرائيل بشدة على التحقيق في الواقعة ومحاسبة المسؤولين عنها وعن أي تهديدات لحياة الدبلوماسيين”.

وقالت وزارة الخارجية الإسبانية إن أحد رعاياها كان ضمن مجموعة الدبلوماسيين ولم يصب بأذى.

وأضافت في بيان “نحن على اتصال بالدول المتضررة الأخرى لتنسيق الرد المشترك على الواقعة، وهو ما ندينه بشدة”.

وأعلنت وزارة الخارجية الفلسطينية أن الوفد كان “يقوم بجولة ميدانية في محيط مخيم (جنين) للاطلاع على حجم المعاناة الكبيرة التي يتعرض لها المواطنون في المحافظة”، ووصفت الوزارة تصرفات الجيش الإسرائيلي بأنها انتهاك للقانون الدولي.

وعرض التلفزيون الإسرائيلي مقاطع لأشخاص يركضون نحو سيارات تحمل لوحات دبلوماسية بينما أمكن سماع دوي إطلاق نار.

وقتل الجيش الإسرائيلي عشرات الفلسطينيين ودمر العديد من المنازل في الضفة الغربية منذ أن شن عملية في يناير كانون الثاني في جنين للقضاء على مسلحين.