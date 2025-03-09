جهود لتذليل تباينات بشأن الهدنة في غزة ومفاوضات في القاهرة والدوحة

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يبذل الوسطاء جهودا مضاعفة لتذليل تباينات بين إسرائيل وحركة حماس تتّصل باتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، بالتزامن مع مفاوضات تجرى في القاهرة والدوحة.

ويجري ممثلون عن حماس محادثات في القاهرة مع مسؤولين مصريين، في حين أعلنت إسرائيل أنها سترسل الإثنين وفدا إلى الدوحة.

في الأثناء، أعلن الجيش الإسرائيلي الأحد أنه شنّ غارة جوية استهدفت أشخاصا كانوا يقومون بزرع “عبوة ناسفة” قرب قواته في شمال قطاع غزة.

وقال في بيان إنه “رصد عدة إرهابيين… يحاولون زرع عبوة ناسفة” قرب قواته في شمال قطاع غزة، مضيفا “قام سلاح الجو الإسرائيلي بشن غارة على الإرهابيين”.

ودخلت الهدنة في غزة حيّز التنفيذ في كانون الثاني/يناير، بعد أكثر من خمسة عشر شهرا من الحرب التي اندلعت إثر هجوم حماس على جنوب إسرائيل في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.

وأتاحت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار عودة 33 من الرهائن الى إسرائيل بينهم ثمانية قتلى، فيما أفرجت إسرائيل عن نحو 1800 معتقل فلسطيني كانوا في سجونها.

تتمحور التباينات في المفاوضات حول إطلاق المرحلة الثانية من الاتفاق الذي من المفترض أن يتضمن ثلاث مراحل.

امتدت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار ستة أسابيع. ومع انقضائها في نهاية الأسبوع الماضي، أعلنت إسرائيل رغبتها في تمديدها حتى منتصف نيسان/أبريل بناء على مقترح أميركي.

ويقوم الطرح، بحسب إسرائيل، على إطلاق سراح “نصف الرهائن، الأحياء والأموات” في اليوم الأول من دخول التمديد حيز التنفيذ، ويتم إطلاق سراح بقية الرهائن (الأحياء أو الأموات) بحال التوصل لاتفاق دائم بشأن وقف النار.

وتشترط إسرائيل “نزع السلاح بشكل كامل” من القطاع وخروج حماس من غزة وعودة ما بقي من رهائن قبل الانتقال إلى المرحلة الثانية.

في المقابل، تصر حماس على البقاء في القطاع الذي تتولى إدارته منذ العام 2007، وعلى انسحاب الجيش الإسرائيلي بشكل كامل من غزة، ووضع حد للحصار المفروض وإعادة الإعمار، وتوفير مساعدات مالية بناء على خطة أقرتها القمة العربية التي انعقدت مؤخرا.

– اجتماع للحكومة الأمنية –

الأحد، جدّد القيادي في حماس محمود مرداوي التأكيد على التزام الحركة “تنفيذ كل بنود الاتفاق”.

وشدّد مجدّدا على “ضرورة إجبار الاحتلال (إسرائيل) على تنفيذ الاتفاق والذهاب الفوري لبدء مفاوضات المرحلة الثانية” وفق “المعايير المتّفق عليها”.

وكان المتحدث باسم الحركة عبد اللطيف القانوع أكد في بيان مساء السبت أن “المؤشرات إيجابية بشأن بدء مفاوضات المرحلة الثانية”.

وأضاف أن “جهود الوسطاء المصريين والقطريين مستمرة لاستكمال تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار” الذي بدأ تنفيذه في 19 كانون الثاني/يناير وانتهت مرحلته الأولى في الأول من آذار/مارس. لكنه شدد على “ضرورة إلزام الوسطاء لإسرائيل بتنفيذ الاتفاق”.

من جهتها أعلنت إسرائيل أنها سترسل وفدا الاثنين إلى قطر، إحدى الدول الوسيطة إلى جانب مصر والولايات المتحدة، “بهدف دفع المفاوضات قدما”.

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو إن الوفد سيتوجه الى الدوحة “بدعوة من الوسطاء المدعومين من الولايات المتحدة” لمحاولة تجاوز الخلافات حول المرحلة التالية التي يفترض أن تؤدي إلى وضع حد نهائي للحرب في القطاع المدمّر.

وستتزامن زيارة الوفد الإسرائيلي مع تواجد المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف في المنطقة، إذ من المقرر أن يعقد اجتماعا في السعودية خلال الأسبوع المقبل مع وفد أوكراني لمناقشة هدنة مع روسيا.

وفقا لوسائل إعلام محلية، من المقرر أن تعقد الحكومة الأمنية الإسرائيلية المصغّرة اجتماعا الأحد لتحديد أطر تفويض هذا الوفد.

– “الحرب لن تعيد الرهائن” –

والسبت، طالب أكثر من 50 رهينة مفرجا عنهم وعائلات محتجزين نتانياهو بتنفيذ الاتفاق مع حماس “بالكامل” وضمان الإفراج عمن تبقى من محتجزين في غزة.

وقالت إيناف زنكاوغر خلال التجمع الاسبوعي لمنتدى عائلات الرهائن في تل أبيب إن “الحرب قد تندلع مجددا خلال أسبوع”، مضيفة “الحرب لن تعيد الرهائن، بل ستقتلهم. وحده اتفاق يعيدهم جميعا مرة واحدة، سيرجعهم”.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب وجّه الأربعاء إلى حماس “آخر تحذير” من أجل أن تطلق “في الحال” سراح جميع الرهائن الأحياء والأموات الذين تحتجزهم وتغادر قيادتها قطاع غزة، متوعدا سكّان قطاع غزة بالموت “إذا احتفظتم بالرهائن”، في وعيد أتى بعيد تأكيد واشنطن أنّها أجرت اتصالات مباشرة مع الحركة الفلسطينية.

وكتب على منصّته “تروث سوشل”، “إلى سكّان قطاع غزة: هناك مستقبل جميل ينتظركم، لكن ليس إذا احتفظتم بالرهائن. إذا احتفظتم برهائن أنتم أموات! خذوا القرار الصحيح”.

وأثار ترامب صدمة وغضبا عندما اقترح الشهر الماضي سيطرة الولايات المتحدة على قطاع غزة وإعادة بناء المناطق المدمّرة وتحويلها إلى “ريفييرا الشرق الأوسط” بعد ترحيل السكان البالغ عددهم 2,4 مليون إلى مكان آخر، خصوصا مصر والأردن، من دون خطة لإعادتهم.

وفجر السبت، تبنّت منظمة التعاون الإسلامي في اجتماع طارئ لوزراء الخارجية في جدّة، الخطة العربية لإعادة إعمار غزة دون تهجير الفلسطينيين، لمواجهة مقترح ترامب. وتلحظ الخطة التي صاغتها القاهرة إعادة إعمار القطاع دون تهجير سكانه، وعودة السلطة الفلسطينية إلى حكمه.

وأسفر هجوم حماس عن مقتل 1218 شخصا على الجانب الإسرائيلي، معظمهم مدنيون، وفق حصيلة لفرانس برس تستند إلى أرقام إسرائيلية رسمية، تشمل الرهائن الذين قُتلوا في الأسر.

وأدّت الحرب في غزة إلى مقتل 48453 شخصا على الأقل، معظمهم من المدنيين النساء والأطفال، وفقا لبيانات وزارة الصحة التي تديرها حماس والتي تعتبرها الأمم المتحدة موثوقا بها.

وخطف خلال هجوم حماس 251 شخصا، من بينهم 58 لا يزالون في غزة، وتقول إسرائيل إن 34 من بين هؤلاء قتلوا.

بور-لغو/جص-كام-ود