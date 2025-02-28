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جوتيريش يعلن مشاركته في القمة العربية لبحث إعادة إعمار غزة

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(رويترز) – قال أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة يوم الجمعة إنه سيشارك في قمة طارئة لجامعة الدول العربية في القاهرة الأسبوع المقبل لبحث إعادة إعمار قطاع غزة في وقت تدرس فيه الدول العربية خطة لفترة ما بعد الحرب في القطاع الفلسطيني لمواجهة اقتراح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ورفضت الدول العربية فكرة ترامب التي تقضي بأن تسيطر الولايات المتحدة على قطاع غزة وتعيد تطويره ليصبح “ريفييرا الشرق الأوسط” مع نزوح سكانه إلى مصر والأردن. لكنها لم تعلن بعد عن خطتها.

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية