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جوتيريش يندد بالهجوم على موظفي الأمم المتحدة في غزة

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جنيف (رويترز) – ندد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش يوم الأربعاء بالهجمات على موظفي المنظمة مضيفا في بيان صادر عن المتحدث باسمه أن كل الأطراف في هجوم إسرائيل على غزة تعرف أماكن مباني المنظمة الدولية.

وقال متحدث باسم جوتيريش “يعبر الأمين العام عن حزنه البالغ وصدمته العميقة لوفاة أحد موظفي مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع بعد استهداف دارين للضيافة تابعين للأمم المتحدة في دير البلح بغارات جوية”.

وأضاف في بيان “مواقع جميع مباني الأمم المتحدة معروفة لأطراف الصراع، وهم ملزمون بموجب القانون الدولي بحمايتها والحفاظ على حرمتها المطلقة”.

وتابع قائلا “يتقدم الأمين العام بأحر تعازيه لأسرة الموظف القتيل”، مضيفا أن ما لا يقل عن 280 من موظفي الأمم المتحدة قُتلوا في غزة منذ السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023.

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