حبس متهمَين باحتجاز مهاجرين وتعذيبهم في جنوب شرق ليبيا

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أمرت النيابة العامة في ليبيا الأربعاء بحبس شخصين متهمين باحتجاز وتعذيب مهاجرين غير نظاميين في منطقة الواحات بجنوب شرق البلاد، الخاضعة لسيطرة قوات المشير خليفة حفتر.

وأوضح مكتب النائب العام في بيان أن النيابة أمرت بـ”حبس اثنين ينتمون لعصابة إجرامية، تعمَّد أفرادها حجز حرية مهاجرين غير شرعيين” مورست عليهم “أساليب التعذيب؛ والمعاملة القاسية والمهينة؛ واللاإنسانية” لغرض إجبار ذويهم على دفع فدية.

كما أشار إلى تورط المتهمين في “حجز حرية مائتين وثلاثة وستين مهاجرا غير شرعي؛ لإرغام ذويهم على دفع سبعة عشر ألف دولار نظير إطلاق سراح كل مهاجر صومالي؛ ودفع عشرة آلاف دولار نظير إطلاق سراح كل مهاجر ينتمي إلى إرتريا”.

ولفت إلى أنه يتم إجراء تحريات للقبض على بقية عناصر التشكيل العصابي.

لم تكشف النيابة العامة عن عدد المهاجرين الذين تم تعذيبهم، لكنها نشرت صورا لثلاثة مهاجرين أفارقة تعرضوا للتعذيب بشكل “صادم”، وتظهر علامات جروح “بالغة” على “ظهورهم” و”أقدامهم”.

منذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011، تشهد ليبيا انقسامات يغذيها انتشار الجماعات المسلحة ذات الولاءات المتغيرة وتطور شبكات اتجار في الوقود والبشر ترتبط بشبكات تهريب عابرة للقارات، خاصة من إفريقيا.

وتتكرر عمليات احتجاز وتعذيب مهاجرين في ليبيا.

يحاول العديد من المهاجرين الوصول إلى أوروبا عبر الأراضي الليبية معرضين حياتهم للخطر. لكن آلافا منهم يعيشون في ليبيا منذ سنوات بصورة غير نظامية، ويعملون في الزراعة والبناء والتجارة، لا سيما في العاصمة طرابلس (غرب) ومدينة بنغازي (شرق).

كما تعاني ليبيا انقسامات سياسية ووضعا أمنيا هشا، إذ تدير شؤون البلاد حكومتان: الأولى في طرابلس معترف بها دوليا برئاسة عبد الحميد الدبيبة، والثانية في شرق البلاد يترأسها أسامة حمّاد وتحظى بدعم البرلمان والمشير خليفة حفتر.

بور/ح س