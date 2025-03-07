حذر في القدس مع حلول الجمعة الأولى من رمضان

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من جيمس ماكنزي

القدس (رويترز) – سُمح لعدد محدود من الفلسطينيين من كبار السن بالدخول إلى القدس في أول جمعة من شهر رمضان وسط أجواء حذرة أثارتها خلافات حول اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وعملية عسكرية إسرائيلية موسعة في الضفة الغربية.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الخميس إن سكانا من الضفة الغربية المحتلة، من الرجال الذين تزيد أعمارهم عن 55 عاما والنساء فوق 50 عاما والأطفال دون 12 عاما، سيُسمح لهم بدخول المسجد الأقصى لأداء صلاة الجمعة.

وكان المسجد لفترة طويلة محورا لاشتباكات تحولت في بعض الأحيان إلى صراع أوسع نطاقا.

وقالت السلطة الفلسطينية، التي تمارس حكما محدودا في الضفة الغربية، إن أي قيود على الصلاة في المسجد الأقصى تشكل خرقا لالتزامات إسرائيل باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال.

ويحل شهر رمضان للمرة الثانية منذ اندلاع الحرب في قطاع غزة ويتزامن مع وقف هش لإطلاق النار وسط خلافات بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) حول مواصلة المحادثات التي قد تؤدي إلى وقف الحرب بصورة دائمة.

وبموجب اتفاق وقف إطلاق النار الذي أبرم بوساطة مصرية وقطرية، أعادت حماس 33 رهينة من الإسرائيليين وخمسة تايلانديين مقابل إطلاق سراح نحو ألفي فلسطيني من سجون إسرائيل، كما انسحبت القوات الإسرائيلية من بعض مواقعها في قطاع غزة.

ولكن من غير الواضح ما إذا كانت محادثات إطلاق سراح الرهائن المتبقين وعددهم 59 واستكمال الانسحاب الإسرائيلي ستمضي قدما. وأجرى مبعوث الرئيس الأمريكي الخاص إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف محادثات مباشرة مع حركة حماس ومن المتوقع أن يزور المنطقة خلال الأيام المقبلة.