حركة حماس تطلب من بريطانيا رفع الحظر المفروض عليها

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قال محامون مقيمون في المملكة المتحدة إنهم طلبوا من الحكومة البريطانية رفع الحظر المفروض على حركة حماس الفلسطينية، ما أثار انتقادات لاذعة من سياسيين معارضين.

وبحسب الطلب القانوني فإن الحظر يتعارض مع التزامات بريطانيا في مجال حقوق الإنسان، إذ تشدد الحركة المسلحة على “شرعية نضال الشعب الفلسطيني من أجل الاستقلال وسلامة أراضيه ووحدته الوطنية وتحريره”.

وصنفت المملكة المتحدة في 2001 الجناح العسكري لحركة حماس “مجموعة إرهابية”. وتعتبر الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي حماس “مجموعة إرهابية”.

وفي المملكة المتحدة، يُعد الانتماء إلى منظمة محظورة وتشجيعها والتعبير عن دعمها، من بين أفعال أخرى، جرائم جنائية.

وقالت وزارة الداخلية إنها لا تُعلق على مسائل الحظر.

وأعلنت مؤسسة ريفرواي لو القانونية ومقرها لندن الأربعاء تقديم الطلب لوزارة الداخلية البريطانية.

واورد الطلب أن الحق في مقاومة “الاحتلال الأجنبي بكل الوسائل المتاحة بما في ذلك العمل المسلح، هو حق أخلاقي وشرعي ومكفول صراحة في القانون الدولي”.

شنت حركة حماس هجوما على جنوب إسرائيل في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023 أسفر عن مقتل 1218 شخصا، معظمهم من المدنيين، وفقا لإحصاء وكالة فرانس برس استنادا إلى أرقام إسرائيلية رسمية.

ردا على ذلك توعدت إسرائيل بالقضاء حماس وتنفذ ضربات وعمليات عسكرية في قطاع غزة حيث بلغ عدد القتلى منذ بداية الحرب أكثر من 50 ألف شخص، معظمهم من المدنيين، وفقا لوزارة الصحة التي تديرها حماس في القطاع.

وقالت مؤسسة ريفر واي لو إنها تلقت الطلب من القيادي في حماس موسى أبو مرزوق.

وقال المحامون في بيان على منصة إكس إن من خلال حظر حماس “تحرم بريطانيا الفلسطينيين فعليا من حق الدفاع عن أنفسهم”.

وبحسب الطلب المقدم فإن حظر حماس “غير متناسب” لأن الحركة “لا تشكل أي تهديد” للأمن القومي البريطاني.

ويقول الالتماس إن الحظر يتعارض مع واجبات بريطانيا في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك بموجب الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، التي أصبحت هدفا لليمين السياسي في المملكة المتحدة منذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 2020.

وقد أثار الطلب انتقادات حادة من سياسيي المعارضة إذ وصفت وزيرة الخارجية في حكومة الظل بريتي باتيل الحركة بأنها “منظمة إرهابية شريرة مدعومة من إيران”.

وقالت باتيل في بيان إن “أولئك الذين يناضلون لرفع الحظر المفروض على حماس لا يفهمون خطورة التهديدات التي تمثلها هذه المنظمة الإرهابية”.

اكس/غد/ب ق