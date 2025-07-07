حريق بمبنى سنترال مركزي بالقاهرة يعطل الاتصالات ويصيب 22 شخصا

reuters_tickers

3دقائق

القاهرة (رويترز) – قال المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية لرويترز إن 22 شخصا على الأقل أصيبوا جراء حريق نشب يوم الاثنين في مبنى سنترال رمسيس الحيوي بوسط القاهرة وشكا مواطنون في بعض مناطق المدينة من تعطل خدمات الاتصالات والإنترنت بسبب الحادث.

وذكر المتحدث حسام عبد الغفار أن معظم الإصابات ناجمة عن استنشاق الدخان.

وفي وقت سابق من يوم الاثنين، قالت الوزارة في بيان إن 17 سيارة إسعاف توجهت إلى مكان الحادث. ونشرت الوزارة أرقاما بديلة لخدمات الإسعاف في مختلف المحافظات في حال عدم تمكن المواطنين من الوصول إلى الخط الساخن الرئيسي.

وتحدث أشخاص عن عدم قدرتهم على إجراء مكالمات هاتفية، وجرى تسجيل انقطاع كبير في الإنترنت بعد اندلاع الحريق في المبنى. وقالت مجموعة مراقبة الإنترنت (نت بلوكس) إن بيانات الشبكة أظهرت أن الاتصال على المستوى المحلي بلغت نسبته 62 بالمئة مقارنة بالمستويات العادية.

وقالت وزارة الطيران المدني في بيان “نتيجة لحدوث عطل مفاجئ ومؤقت في شبكات الاتصالات والإنترنت، شهدت حركة الطيران تأخيرات محدودة في مواعيد إقلاع بعض الرحلات”.

وأضافت “وقد تم على الفور تفعيل خطة الطوارئ المعتمدة لضمان استمرارية التشغيل، حيث يتم التنسيق لمغادرة جميع الرحلات دون إلغاء أي منها”.

وذكر مصدر مصرفي وسكان أن بعض الخدمات المصرفية الرقمية، بما في ذلك بطاقات الائتمان وأجهزة الصراف الآلي والمعاملات الإلكترونية، تأثرت أيضا.

وقال الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في بيان إن الحريق “أدى إلى تعطل مؤقت لخدمات الاتصالات”، وذكر في بيان لاحق أنه “تمت السيطرة على الحريق وجاري إجراء عمليات التبريد اللازمة”.

وأضاف أن الخدمات ستعود خلال الساعات القليلة القادمة، بعد قطع التيار الكهربائي عن المبنى بأكمله كإجراء احترازي.

وشوهد عمود من الدخان يتصاعد فوق منطقة رمسيس.

ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية عن مصدر أمني قوله إن “رجال الحماية المدنية نجحوا في منع امتداد الحريق إلى مبنى السنترال بالكامل وكذلك منع امتداد الحريق إلى أسطح العقارات المجاورة”.

وأشار المصدر إلى أن الفحص المبدئي “أظهر أن الحريق يرجح أن يكون ناجما عن ماس كهربائي” فيما يقوم خبراء المعمل الجنائي برفع آثار الحريق للوقوف على أسبابه.

وكانت محافظة القاهرة قالت في وقت سابق إن “غرفة العمليات المركزية ومركز السيطرة بالمحافظة قد تلقيا بلاغا يفيد بنشوب الحريق بالدور السابع بمبنى سنترال رمسيس المكون من 10 أدوار”.