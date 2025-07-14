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حزب إسرائيلي متزمت دينيا ينسحب من الحكومة بسبب مشروع قانون الخدمة العسكرية

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القدس (رويترز) – قال حزب يهدوت هتوراه (التوراة اليهودي المتحد)، وهو أحد الأحزاب المتزمتة دينيا في إسرائيل، إنه سينسحب من الائتلاف الحاكم الذي يقوده رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بسبب خلاف طويل الأمد حول عدم صياغة مشروع قانون لإعفاء طلاب المدارس الدينية من الخدمة العسكرية.

وكتب ستة من الأعضاء السبعة المتبقين من حزب يهدوت هتوراه، الذي يتألف من فصيلي ديجيل هتوراه وأجودات يسرائيل، رسائل استقالة. وكان إسحاق جولدكنوب رئيس حزب يهدوت هتوراه قد استقال قبل شهر.

ومن شأن ذلك أن يترك لنتنياهو أغلبية ضئيلة للغاية بواقع 61 مقعدا في الكنيست الذي يضم 120 مقعدا.

ولم يتضح ما إذا كان حزب شاس، وهو حزب آخر متزمت دينيا، سيحذو حذوه.

وقال فصيل ديجيل هتوراه في بيان إنه بعد التشاور مع حاخاماته الرئيسيين “وبعد الانتهاكات المتكررة من قبل الحكومة لالتزاماتها بضمان وضع طلاب المدارس الدينية اليهودية المقدسة الذين ينخرطون بجد في دراستهم… أعلن (أعضاء الكنيست) استقالتهم من الائتلاف والحكومة”.

وتقول الأحزاب المتزمتة دينيا إن صياغة مشروع قانون لإعفاء طلاب المدارس الدينية من الخدمة العسكرية كان وعدا رئيسيا عند موافقتهم على الانضمام إلى الائتلاف في أواخر عام 2022.

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