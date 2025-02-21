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حزب الله يدفن زعيمه نصر الله يوم الأحد

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من توم بيري وليلى بسام

بيروت (رويترز) – تقيم جماعة حزب الله اللبنانية مراسم جنازة الأمين العام الراحل حسن نصر الله يوم الأحد بعد خمسة أشهر تقريبا من مقتله في غارة جوية إسرائيلية، في مراسم تهدف إلى إظهار القوة السياسية بعد أن أضعفت حرب العام الماضي الجماعة بشدة.

قُتل نصر الله يوم 27 سبتمبر ايلول في غارة جوية إسرائيلية أثناء لقائه بقادة في مخبأ بالضاحية الجنوبية لبيروت، فيما شكل ضربة قوية في مرحلة مبكرة من الهجوم الإسرائيلي الذي ترك الجماعة المدعومة من إيران في حالة ضعف.

وقاد نصر الله، الذي يحظى باحترام شديد من أنصار حزب الله، الجماعة الشيعية عبر عقود من الصراع مع إسرائيل، وأشرف على تحولها إلى قوة عسكرية ذات نفوذ إقليمي وأصبح أحد أبرز الشخصيات في المنطقة منذ عقود.

وبعد مقتله، دُفن نصر الله بصورة مؤقتة بجوار ابنه هادي الذي لقى حتفه وهو يقاتل في صفوف حزب الله عام 1997.

وستتضمن الجنازة التي ستقام في الضاحية الجنوبية لبيروت أيضا تشييع هاشم صفي الدين، الذي قاد حزب الله لمدة أسبوع بعد اغتيال نصر الله قبل أن تقتله إسرائيل أيضا، مما يسلط الضوء على حجم اختراق المخابرات الإسرائيلية للجماعة اللبنانية. وسيتم دفنه في الجنوب يوم الاثنين.

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