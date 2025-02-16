حزب الله يندد بالهجوم على قافلة اليونيفيل في بيروت

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القاهرة (رويترز) – نددت جماعة حزب الله‭‭‭‭ ‬‬‬‬اللبنانية يوم الأحد بالهجوم على قافلة لقوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) يوم الجمعة، والذي قالت اليونيفيل إنه أدى إلى إصابة نائب قائد القوة المنتهية ولايته.

وألقت السلطات اللبنانية القبض على أكثر من 25 شخصا في إطار التحقيق في الهجوم الذي قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن “مجموعة من أنصار حزب الله” هي من نفذته.

وفي بيان يوم الأحد، عبرت الجماعة المدعومة من إيران عن رفضها القاطع لأي استهداف لقوات اليونيفيل.

وقالت في بيان “ندين الحادثة التي تعرضت لها قوات اليونيفيل أول من أمس في ‌‏محيط ‏مطار رفيق الحريري الدولي ونؤكد رفضنا القاطع لأي استهداف لها وكذلك لأي مس بالممتلكات ‏العامة ‏والخاصة”.