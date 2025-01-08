حزب تركي مؤيد للأكراد سيزور زعيم حزب العمال الكردستاني بالسجن مجددا

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أنقرة (رويترز) – قال عضوان بالبرلمان التركي عن حزب المساواة الشعبية والديمقراطية المؤيد للأكراد يوم الأربعاء إن الحزب سيجري محادثات مباشرة للمرة الثانية مع عبد الله أوجلان زعيم حزب العمال الكردستاني السجين ربما خلال الأسبوع المقبل.

وأضاف النائبان أنه يجري الترتيب للقيام بزيارة ثانية لسجن أوجلان ويمكن أن تحدث بحلول 15 يناير كانون الثاني.

وفي ديسمبر كانون الأول، سمحت تركيا لشخصين من ذات الحزب بالقيام بأول زيارة من نوعها إلى أوجلان منذ ما يقرب من عقد من الزمان. ونقل عن أوجلان قوله إنه ربما يكون مستعدا لدعوة المسلحين للتخلي عن السلاح.