حزب تركي مناصر للأكراد يتوقع بيانا قريبا من أوجلان

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أنقرة (رويترز) – يتوقع حزب المساواة والديمقراطية للشعوب التركي المناصر للأكراد يوم الأربعاء أن يزور وفد منه زعيم حزب العمال الكردستاني عبد الله أوجلان في السجن خلال أيام قليلة وأن يصدر الزعيم المسجون بعدها بيانا بشأن مستقبل الجماعة الانفصالية.

وستكون الزيارة إلى السجن هي الثالثة التي يقوم بها وفد من حزب المساواة والديمقراطية للشعوب منذ ديسمبر كانون الأول، في إطار مبادرة حكومية تهدف إلى إطلاق أوجلان دعوة لحزب العمال الكردستاني للتخلي عن السلاح، مما قد ينهي حركة تمرد مستمرة منذ أكثر من 40 عاما ضد الدولة التركية.

وقالت المتحدثة باسم حزب المساواة والديمقراطية للشعوب عائشة جول دوغان إن وفد الحزب تقدم بطلب للحصول على إذن لزيارة أوجلان مجددا ويتوقع أن تحدث الزيارة خلال أيام.

وأضافت أن الحزب يأمل أن تصل رسالة أوجلان من خلال فيديو لأن هذا سيكون له تأثير أكبر.

ويقبع أوجلان في عزلة شبه كاملة في سجن جزيرة إمرالي منذ عام 1999، ولا يتمكن من التواصل مع العالم الخارجي إلا نادرا.

وتقول مصادر في الحكومة والحزب الحاكم أيضا إنها تتوقع دعوة من أوجلان لجماعة حزب العمال الكردستاني للتخلي عن سلاحها قريبا، على الرغم من وجود بعض المعارضة لإصدار بيان مصور نظرا للحساسيات تجاه الجماعة المدرجة على قائمة المنظمات الإرهابية.

وقالت دوغان إن السياسي الكردي المخضرم أحمد ترك تقدم أيضا بطلب للانضمام إلى الوفد. وأضافت أنه إذا تمت الزيارة كما هو مخطط فإن وفد حزب المساواة والديمقراطية للشعوب سيصدر بيانا لدى عودته من السجن.