حصري-الهدنة مع الحوثيين أعقبت معلومات أمريكية بأن الجماعة سعت لنهاية لحملة القصف

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واشنطن (رويترز) – قال أربعة مسؤولين أمريكيين إنه قبل أيام من اتفاق وقف إطلاق النار المفاجئ بين الولايات المتحدة والحوثيين، بدأت المخابرات الأمريكية في رصد مؤشرات على أن الجماعة اليمنية تبحث عن مخرج بعد القصف الأمريكي الذي استمر لسبعة أسابيع.

وقال اثنان من المسؤولين إن قادة الحوثيين بدأوا التواصل مع حلفاء الولايات المتحدة في الشرق الأوسط في وقت ما خلال عطلة نهاية الأسبوع الأولى من شهر مايو أيار.