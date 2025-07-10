حصري- تقرير للأمم المتحدة يظهر عدم وجود “علاقات نشطة” بين الدولة السورية وتنظيم القاعدة

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من ميشيل نيكولز

الأمم المتحدة (رويترز) – أفاد تقرير للأمم المتحدة لم يتم نشره بأن مراقبي العقوبات بالمنظمة لم يرصدوا أي “علاقات نشطة” هذا العام بين تنظيم القاعدة والهيئة التي تقود الحكومة السورية المؤقتة، وهي نتيجة قد تعزز مساعي الولايات المتحدة المتوقعة لرفع عقوبات الأمم المتحدة عن سوريا.

ومن المرجح أن يُنشر التقرير، الذي اطلعت عليه رويترز يوم الخميس، هذا الشهر.

وهيئة تحرير الشام هي الذراع السابقة لتنظيم القاعدة في سوريا، لكنها فكت الارتباط معها عام 2016.

وقادت الهيئة، التي كانت تعرف سابقا باسم جبهة النصرة، التحرك الذي أطاح بالرئيس السابق بشار الأسد في هجوم خاطف في ديسمبر كانون الأول. وأصبح زعيم الهيئة أحمد الشرع رئيسا انتقاليا لسوريا.