حصري-رئيس قطر للطاقة يحذر من مخاطر استفزاز إيران

من مها الدهان وآندرو ميلز ويوسف سابا

دبي 20 مارس آذار (رويترز) – قال وزير الطاقة القطري سعد الكعبي إنه حذر مسؤولين ومديرين تنفيذيين أمريكيين من العواقب التي قد تلحق بالدول الأخرى في حال استهداف منشآت النفط والغاز الإيرانية، وذلك في الوقت الذي تعاني فيه قطر من تداعيات هجوم إيراني استهدف شركة قطر للطاقة.

وأضاف الكعبي، وهو أيضا الرئيس التنفيذي لقطر للطاقة، لرويترز: “كنت دائما أحذر، وأتحدث مع مسؤولين تنفيذيين من شركات النفط والغاز الشريكة لنا، ومع وزير الطاقة الأمريكي، لأنبهه إلى عواقب ذلك، وإلى أنه قد يكون ضارا بنا”.

وتشمل قائمة شركاء قطر للطاقة شركات طاقة أمريكية كبرى مثل إكسون موبيل وكونوكو فيليبس.

(إعداد علي خفاجي للنشرة العربية)