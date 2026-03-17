حصري-مصادر: أمريكا تشجع سوريا على المساعدة في نزع سلاح حزب الله ودمشق مترددة

reuters_tickers

2دقائق

دمشق 17 مارس آذَار (رويترز) – ذكرت خمسة مصادر مطلعة أن الولايات المتحدة شجعت سوريا على النظر في إرسال قوات إلى شرق لبنان للمساعدة في نزع سلاح حزب الله، لكن دمشق مترددة في الشروع في مثل هذه المهمة خشية الانجرار إلى حرب الشرق الأوسط وتأجيج التوتر الطائفي.

ويعكس المقترح المقدم إلى الحكومة السورية المتحالفة مع الولايات المتحدة تصاعد الجهود الرامية إلى نزع سلاح حزب الله المدعوم من إيران، والذي أطلق النار على إسرائيل دعماً لطهران في الثاني من مارس آذار، مما دفع إسرائيل إلى شن هجوم في لبنان.

وقال مصدران، وكلاهما مسؤولان سوريان، ومصدران آخران مطلعان على المناقشات إن الفكرة نوقشت لأول مرة بين مسؤولين أمريكيين وسوريين العام الماضي. وتحدث المصادر جميعها شريطة عدم الكشف عن هويتها نظرا لحساسية الموضوع.

وأثار مسؤولون أمريكيون الفكرة مجددا بالتزامن مع بدء الولايات المتحدة وإسرائيل حربهما على إيران. وقال مسؤولان سوريان إن واشنطن قدمت الطلب قبل بدء الحرب بفترة وجيزة، بينما ذكر مصدر مخابراتي غربي أنه ورد بعد اندلاعها مباشرة.

وتحدثت رويترز من أجل إعداد هذا التقرير إلى عشرة مصادر- ستة مسؤولين سوريين ومستشارين حكوميين، ودبلوماسيان غربيان، ومسؤول أوروبي، ومصدر مخابراتي غربي. وأفاد جميعهم بأن الحكومة السورية ذات الأغلبية السنية تدرس بحذر إمكان شن عملية عسكرية عبر الحدود، لكنها لا تزال مترددة.

لم يُنشر سابقا أي تقرير عن تشجيع الولايات المتحدة عملية عسكرية سورية في شرق لبنان، أو عن تردد سوريا في تنفيذها.

وامتنع متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية عن التعليق على “المراسلات الدبلوماسية الخاصة”، وأحال رويترز إلى الحكومتين السورية واللبنانية للتعليق على عملياتهما.

(إعداد علي خفاجي للنشرة العربية)