حصري-مصادر: إيران تخشى أن تؤدي ضربة أمريكية إلى عودة الاحتجاجات

من باريسا حافظي

دبي 2 فبراير شباط (رويترز) – قال ستة مسؤولين حاليين وسابقين إن القيادة الإيرانية تشعر بقلق متزايد من أن ضربة أمريكية قد تضعف قبضتها على السلطة عبر دفع الإيرانيين الغاضبين بالفعل إلى النزول إلى الشوارع مجددا، في أعقاب حملة قمع دموية على الاحتجاجات المناهضة للحكومة.

وأفاد أربعة مسؤولين حاليين مطلعين على سير المناقشات بأن مسؤولين أبلغوا الزعيم الأعلى آية الله علي خامنئي خلال اجتماعات رفيعة المستوى بأن الغضب الشعبي من حملة القمع التي وقعت الشهر الماضي، وهي الأكثر إزهاقا للأرواح منذ الثورة الإسلامية عام 1979، بلغ مستوى لم يعد فيه الخوف رادعا.

وقال المسؤولون إن خامنئي أُبلغ بأن عددا كبيرا من الإيرانيين مستعدون لمواجهة قوات الأمن مرة أخرى، وإن الضغوط الخارجية مثل ضربة أمريكية محدودة يمكن أن تشجعهم وتلحق ضررا لا يمكن إصلاحه بالمؤسسة السياسية.

وقال أحد المسؤولين لرويترز إن أعداء إيران يسعون إلى المزيد من الاحتجاجات من أجل إنهاء الجمهورية الإسلامية، و”لسوء الحظ” سيكون هناك المزيد من العنف إذا اندلعت انتفاضة.

