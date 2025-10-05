The Swiss voice in the world since 1935
حصيلة انهيار المدرسة في إندونيسيا ترتفع الى 45 قتيلا

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
3دقائق

ارتفعت حصيلة انهيار مدرسة مطلع الأسبوع في إندونيسيا الى 45 قتيلا، على ما أفاد مسؤولون الأحد، مع مواصلة انتشال جثث من تحت الأنقاض.

وانهار جزء من المدرسة الداخلية المتعددة الطبقات في جزيرة جاوة الاثنين أثناء تجمع الطلاب لأداء صلاة العصر.

وأفاد مدير العمليات في الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث يودهي برامانتيو بانتشال 19 جثة إضافية الأحد. 

وقال أمام صحافيين “بناء على حساباتنا، وصل العدد الاجمالي للضحايا الذين قمنا بإجلائهم الى 149″، موضحا أن من بينهم 45 قتيلا.

وكانت حصيلة سابقة أوردها برامانتيو الأحد أفادت بمقتل 37 شخصا.

وأكد مدير الوكالة المحلية للبحث والانقاذ نانانغ سيجيت الحصيلة.

وكان برامانتيو أفاد قبل العثور على الجثث الإضافية الأحد، بأن 26 شخصا ما زالوا في عداد المفقودين.

وشدد على أن فرق الانقاذ تعمل على مدار الساعة للعثور على كل المفقودين في انهيار المدرسة الإسلامية. وأوضح “سنواصل بذل أقصى جهدنا… على الأرجح سنمدّد العملية الى أن نتأكد من أنه تمّ العثور على كل الضحايا”.

ورجّح أن تتمكن السلطات من إزالة كل الركام بحلول الثلاثاء.

من جهته، قال بودي إيراوان من الوكالة الوطنية أن “نحو 60 في المئة” من عملية الانقاذ قد أنجز.

أضاف “نأمل أنه بحلول الغد تتم تسوية كل شيء بالأرض، ويمكننا عندها أن نحدد بشكل تقريبي عدد الضحايا الباقين تحت الأنقاض”.

ووافقت عائلات المفقودين الخميس على استخدام آليات ثقيلة بعد انقضاء 72 ساعة على الكارثة، وهي عادة المدة القصوى للبقاء على قيد الحياة.

وعمليات الانقاذ دونها صعوبات لأن الارتجاجات في مكان معين قد تؤثر على أجزاء أخرى من المبنى المنهار جزئيا، على ما أفاد مسؤولون.

وبوشر تحقيق حول الحادث الاثنين. وتفيد المعلومات الأولية بوجود مشاكل بنوية وعدم احترام معايير البناء السليم، بحسب خبراء.

ستر-مرس/كام/غ ر

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

